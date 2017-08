se privatizar , os políticos vão ficar sem algumas tetas. mas se privatizar e não ver a cara do dinheiro( governo fhc), não adianta. e privatizar setores estratégicos, tem que ser bem pensado.só os eua tem poder para por certas empresas no lugar , o brasil não tem e pode ficar sem políticas no setor. e lógico, já vem com mentiras, tipo energia mais barata. não sou contra, mas acho que essa é pra outros motivos, que não vão ajudar o país.