Sem Masterchef, Band exibirá programa sobre... Masterchef

Na próxima terça-feira (29), a Band estreia o programa " Ana Paula Padrão.Doc ", nova atração que substitui o "Masterchef". Trata-se de uma série com 4 episódios que irão abordar temas com grande potencial de discussão - e o primeiro deles, como não poderia deixar de ser, irá abordar o sucesso do Masterchef pelo mundo.



O programa irá investigar o sucesso do formato no Brasil e em todo o mundo. De origem britânica, "Masterchef" é atualmente produzido em mais de 40 países e vai ao ar em cerca de 200 territórios. No Brasil, já teve versões em diversos formatos: o tradicional, o "Masterchef Júnior", com crianças, e o "Masterchef Profissionais".



"Ana Paula Padrão.Doc" irá ao ar às terças-feiras, a partir das 22h30.