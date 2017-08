Globo homenageia Jerry Lewis em dose dupla

A Globo presta dupla homenagem ao comediante Jerry Lewis , que morreu no último dia 20. Na madrugada de quarta (23) para quinta-feira (24) , a sessão " Corujão " exibirá o filme " O Professor Aloprado" , um dos clássicos do ator, lançado em 1963.



Já no domingo (27), a sessão " Temperatura Máxima " exibirá o filme brasileiro ' Até que a Sorte Nos Separe 2 " - que conta com a participação especial do comediante . A exibição está programada para as 14h20. Confira abaixo making of gravado na época do lançamento do filme, que conta com o depoimento do ator e de outros astros: