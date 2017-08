Lnbf monoponto 4 saídas

Gostaria de saber , tenho lnbf monoponto 4 saidas instalada para banda C no 70W , cada cabo vai em um receptor . Duvida , porque em um receptor entra uns canais e no outro alguns canais não entra e vice versa . Alguém saberia informar ? Isto acontecia quando eu usava um lnbf multiponto , mudei para este com 4 saidas , melhorou mas continua com este problema .