Você está lendo um tópico

Televisão

Ao vivo, telejornal da Globo erra e sobrenome de repórter vira palavrão

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 89 visitas.





Rafa! em 23 Ago 2017 - 22:32



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2120 | São Paulo - SP

Ao vivo, telejornal da Globo erra e sobrenome de repórter vira palavrão







Bianka Carvalho é bem conhecida na região pelas inúmeras entrevistas diferentes que já fez, inclusive a famosa do “Sanduíche-iche-iche”, mas um erro em seu nome chamou a atenção dos telespectadores.



Ela fazia uma entrada ao vivo no telejornal local “Bom Dia PE” quando o seu nome surgiu na tela com um grave erro, fazendo com o que o sobrenome dela virasse um palavrão.



Ao invés de Carvalho, seu sobrenome correto, no GC – inserção de créditos nos eventos transmitidos ao vivo ou previamente gravados – apareceu Caralh*. Faltou a letra V.



http://www.otvfoco.com.br/ao-vivo-telejornal-da...er-vira-palavrao/ Bianka Carvalho é bem conhecida na região pelas inúmeras entrevistas diferentes que já fez, inclusive a famosa do “Sanduíche-iche-iche”, mas um erro em seu nome chamou a atenção dos telespectadores.Ela fazia uma entrada ao vivo no telejornal local “Bom Dia PE” quando o seu nome surgiu na tela com um grave erro, fazendo com o que o sobrenome dela virasse um palavrão.Ao invés de Carvalho, seu sobrenome correto, no GC – inserção de créditos nos eventos transmitidos ao vivo ou previamente gravados – apareceu Caralh*. Faltou a letra V.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído