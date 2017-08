Ivana começa transição e... está um gato!

Para Carol Duarte e o elenco que compõe o núcleo familiar de Ivana em A Força do Querer , o dia de ontem foi especial. Foram gravadas as cenas em que a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Eugênio (Dan Stulbach), que sofreu intensamente por não entender as angustias que sentia em relação ao próprio corpo, conta para toda a família que descobriu ser transexual, e, em seguida, corta sozinha os próprios cabelos.



Carol chegou ao estúdio visivelmente animada e segura, apesar da responsabilidade que iria encarar ao longo do dia. “ Essas cenas marcam a transição da Ivana para um caminho de liberdade. É um desafio enorme cortar o cabelo em cena, mas as equipes de direção e produção estudaram muito a melhor forma de fazer isso, então estou otimista. Tenho certeza de que teremos um resultado impactante no ar ”, contou a atriz, antes de iniciar o trabalho.



A dinâmica no estúdio foi particular. Um número menor de cenas entrou no roteiro do dia e apenas a equipe indispensável para a realização das sequências estava presente no set. Tudo para garantir que as cenas pudessem ser gravadas com folga e nada dispersasse a concentração do elenco. Deu certo. Após muita conversa e troca de ideias entre os atores e a direção, as sequências foram ensaiadas e gravadas com pouquíssimas interrupções. O elenco estava extremamente unido e afinado. “ Arrasa Carol ”, gritou Dan Stulbach, antes da primeira cena ser gravada. Ao final, Claudia Mello, que vive Zu, abraçou forte a colega de elenco. “ Que atriz sensacional! ”, elogiou, eufórica.



O diretor artístico da novela, Rogério Gomes, contou que não esperava concluir todas as cenas em um só dia, apesar de estarem previstas assim. “ Sou otimista, mas não acreditava mesmo. São sequências dificílimas, que exigem muito de todos. Mas a intensidade desse elenco e principalmente da Carol permitiu que tudo fluísse de forma perfeita ”, disse, satisfeito.



Para Maria Fernanda Cândido, o desafio também foi enorme, já que Joyce lida da pior forma possível com a revelação. “ Fiz toda a novela até agora pensando nessa cena. É um momento de despedida, vimos a Ivana como ela se mostrou fisicamente até agora pela última vez. Nos despedimos dela de uma certa forma. E para a Joyce, que é a mãe, isso é muito mais difícil. Foi tudo bem intenso ”, explicou, logo após gravar a cena em que Joyce se desespera aos ver os cabelos da filha caídos no chão.



Juliana Paiva participou de quase todas as cenas. Para Simone, a grande confidente de Ivana, a situação é muito dramática, já que ela acompanhou de perto tudo o que a prima viveu até hoje. “ É muito bonita a relação de parceria das duas. É como se a Simone estivesse contando junto para a família, pois ela sabe de tudo. De certa forma vivencia todas as dores com ela. Foi emocionante demais pra mim. Principalmente por estarmos cumprindo um papel social tão importante contando essa história na trama ”, disse Juliana.



As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima semana.