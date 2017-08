Você está lendo um tópico

Você Faz está perdendo o foco principal para o qual foi destinado...

CyberBattery em 24 Ago 2017 - 1:14



anos | Out 2015 | Mensagens: 1423 | Carapicuíba - SP





Você Faz, afinal, é para tratar de assuntos ligado a TV ou Política ?



Está complicado acessar o site diariamente e ver vários tópicos com assuntos ligados a política!









