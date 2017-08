Você está lendo um tópico

Operação AT&T/Time Warner no Cade já tem relator escolhido

ALECIO BRASIL em 24 Ago 2017 - 7:42



anos | Nov 2007 | Mensagens: 1021 | Vila Velha - ES





O relator da compra da Time Warner pela AT&T no Cade será Gilvandro de Araujo





Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo é o relator sorteado para emitir parecer no processo de compra dos estúdios Time Warner pela AT&T no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



A Superintendência-Geral entendeu que a operação traz riscos à competição tanto no segmento de TV paga como no de produção de conteúdo audiovisual e por isso decidiu dar instruir o processo para ser analisado pelo tribunal.



Fazem parte como interessados SIMBA Content Intermediação e Agenciamento de Conteúdos Ltda, ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda., DISCOVERY Networks Brasil Agenciamento e Representação Ltda. e Associação NeoTV



México



Enquanto no Brasil o negócio traz preocupações para as agências reguladoras (a Anatel também emitiu uma cautelar impedindo a combinação da operação até que ela julgue a questão regulatória), no México, a operação foi aprovada esta semana pela agência reguladora de telecomunicações sem qualquer restrição





