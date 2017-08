Nova série da HBO aborda o sexo como produto nos EUA

A HBO estreia em setembro uma nova série original que trata de um dos assuntos que mais despertam o interesse humano. " The Deuce " aborda o momento em que o sexo se tornou um produto que movimenta bilhões de dólares nos Estados Unidos, no qual o centro do comércio do corpo era o coração de Nova York. A série, estrelada por James Franco e Maggie Gyllenhaal , tem 8 episódios em sua primeira temporada. A estreia acontece no dia 17 de setembro, às 21h.



O nome da série é uma alusão à gíria local para a lendária rua 42, na Times Square. The Deuce acompanha o crescimento da cultura da pornografia em Nova York do início dos anos 70 até meados dos anos 80. É mostrado o mundo do comércio sexual em que a revolução, que proporcionou mais liberdade sexual, e as novas definições legais do que era obsceno criaram condições para o surgimento de uma indústria bilionária, que agora é um elemento fundamental da cultura norte-americana.



A série mostra donos de bar, garçons, prostitutas, cafetões, policiais e outros personagens da vida noturna em um universo de sexo, crimes e violência, quando o negócio da pornografia começa a ascender das casas de massagem e das produtoras de filmes apoiadas pela máfia até ocupar um espaço de legitimidade e importância cultural.



Confira o trailer oficial da nova série "The Deuce":