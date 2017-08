Pelados estão de volta ao canal Discovery

Uma das séries de maior sucesso do Discovery está de volta neste domingo (27). Em " Largados e Pelados - A Tribo ", nove participantes de edições anteriores da série aceitam provar sua habilidades de sobrevivência na selva equatoriana, durante 40 dias e 40 noites . A estreia acontece às 20h40.



Todos eles já estiveram em temporadas passadas de “Largados e Pelados” e provaram capacidade para sobreviver nos habitats mais inóspitos do planeta. Eles também sabem que, uma vez dentro de "Largados e Pelados - A Tribo", a dificuldade é elevada a outra escala, a começar pelo período de permanência na selva – quase o dobro dos 21 dias estabelecidos na versão regular.



Aquele que quiser chegar até o fim da “estada” terá que dominar o próprio medo, estabelecer estratégias que reduzam a sensação de vulnerabilidade, encontrar e preparar a própria comida, improvisar abrigos e se esquivar dos predadores amazônicos – eles serão as companhias constantes. Além disso, terão de cooperar mutuamente, compensando as próprias fraquezas e fortalecendo os demais participantes.



Não haverá vencedores; apenas os aptos, capazes. Aquele que conseguir transformar o estado de submissão em domínio do habitat, chegando ao fim dos 40 dias e 40 noites, não fica com nenhum prêmio além da certeza de ser um sobrevivente.