Série mostra os bastidores da fotografia de moda brasileira

Nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, às 20h30, estreia a série “ Fashion Click ” no canal Fashion TV . O programa traz, em 13 episódios, fotógrafos de diferentes especialidades que possuem uma coisa em comum: a paixão por retratar a beleza.



Em “ Fashion Click ”, conhecemos um pouco mais da rotina dos principais fotógrafos de moda do país, acompanhando um dia de trabalho desses profissionais. A apresentação fica por conta da modelo, atriz e repórter Giovana Gasparini, que já realizou a cobertura de diversas premiações de cinema e moda pelo mundo.



Ao longo da série, seguimos o dia a dia de experientes fotógrafos como André Passos, que já fotografou grandes estrelas como Scarlett Johansson; Paulo Vainer, considerado um dos pioneiros da fotografia de moda do país; e o espanhol J.R. Duran, que desde que chegou ao Brasil é uma referência absoluta na fotografia de moda no Brasil e no mundo.