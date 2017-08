Esporte Interativo transmite ao vivo Copa América de Basquete Masculino

A partir desta sexta-feira, dia 25 de agosto, os canais Esporte Interativo transmitem a 18ª edição da Copa América de Basquete Masculino . O torneio acontecerá em sedes diferentes: Medellín, Montevidéu, Bahía Blanca e Córdoba. A fase final acontecerá em território argentino.



Serão 12 seleções participantes divididas em três grupos:



Grupo A: Brasil, Porto Rico, México e Colômbia

Grupo B: Argentina, Ilhas Virgens, Venezuela e Canadá

Grupo C: Uruguai, República Dominicana, Panamá e Estados Unidos



Na sexta-feira, a seleção brasileira estreia na competição contra a equipe colombiana, que jogará diante de sua torcida. No sábado, o Brasil volta à quadra para enfrentar o México. E no domingo, fecha sua participação na fase de grupos contra o Porto Rico. O treinador Miguel Ângelo da Luz comenta os jogos do Brasil.



Confira os jogos da Fase de Grupos com transmissão dos canais Esporte Interativo:



25/08 – 19h30: Porto Rico x México – Esporte Interativo 2

25/08 – 22h00: Brasil x Colômbia – Esporte Interativo

26/08 – 19h30: Brasil x México – Esporte Interativo

26/08 – 22h00: Colômbia x Porto Rico – Esporte Interativo 2

27/08 – 17h30: Brasil x Porto Rico – Esporte Interativo

27/08 – 22h00: Argentina x Venezuela – Esporte Interativo 2

28/08 – 18h00: EUA x Panamá – Esporte Interativo

28/08 – 19h30: Canadá x Argentina – Esporte Interativo

29/08 – 20h30: Uruguai x EUA – Esporte Interativo

30/08 – 18h00: Republica Dominicana x EUA – Esporte Interativo