Oi lança novo hub de empreendedorismo e inovação

Oi lançou nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, o “ Oito ”, novo hub de empreendedorismo e inovação em parceria com empresas e centros de pesquisa, no Rio de Janeiro.



O objetivo da iniciativa é criar um espaço de referência para a geração de novos negócios, desenvolvimento de soluções tecnológicas e digitais, aceleração de startups e suporte a negócios sociais.



O Oito atuará em três frentes, o que representa um diferencial por tornar a iniciativa completa: o programa de Incubação de startups em estágio inicial; a seleção de startups mais maduras para aceleração, com acesso à área de coworking e aos parceiros do Oito; e o Oito Labs, laboratório para desenvolvimento e teste de soluções de Internet das Coisas em parceria com a Nokia.



Essas frentes terão o suporte de um espaço totalmente dedicado ao ecossistema, voltado para eventos e programação cultural, para inspirar ideias e criar conexões entre pessoas e empresas. Durante o lançamento do Oito foi aberto o edital de seleção de projetos para o Programa de Incubação de Startups do Oito para aporte de até R$ 150 mil para cada projeto selecionado.



