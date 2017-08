Canal Brasil lança novo canal... no Youtube

A próxima segunda-feira, dia 28 de agosto, é dia de comemorar: o Canal Brasil lança uma nova programação para o seu canal no Youtube , com visual e conteúdo renovados. A proposta é de atingir um público mais jovem através de conteúdo exclusivo, como episódios emblemáticos da grade e produções inéditas, como a volta de Paulo Tiefenthaler e a estreia de Lully no Canal Brasil.



“ O Canal Brasil tem explorado novos formatos para o ambiente digital, com o objetivo de expandir e complementar as novas audiências. O desafio agora é desenvolver conteúdos exclusivos para o Youtube, buscando ampliar o alcance do canal especialmente junto ao público mais jovem. Sempre valorizando o cinema e a cultura com originalidade e irreverência ”, explica André Saddy, diretor de Conteúdo e Comunicação do Canal Brasil.



Foram semanas de conversas sobre formas, cores, design e aplicações numa parceria bem-sucedida entre o estúdio Tuut, do Rio, e a direção artística de Fabio Mayumi. “ A identidade visual do novo canal do Youtube precisava ter uma cara própria, mas sem por isso perder o DNA que faz do Canal Brasil o Canal Brasil ”, aponta Dan Hassan, redator de Comunicação & Branding da Globosat. Junto com a nova página, o Canal Brasil apresenta, também, seu novo mascote: o bem-te-vi, que funciona como a marca registrada do canal. “ Ele veio para ajudar o canal do Youtube a alcançar novos voos! ’, destaca o redator.