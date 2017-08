Netflix realiza retrato íntimo e irrestrito de Lady Gaga em documentário

A Netflix anunciou hoje o lançamento de Gaga: Five Foot Two , um retrato íntimo e irrestrito de um ano na vida de Lady Gaga . O documentário foi selecionado para estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto deste ano e será lançado simultaneamente em todos os 190 países em que a Netflix está disponível no dia 22 de setembro.



No filme, o diretor indicado ao Emmy Chris Mourkabel (Banksy Does New York) abre a cortina para apresentar a mulher por trás da artista, os figurinos, o brilho e o glamour. Fora do palco, no estúdio, em formato acústico e em casa, o público pode vislumbrar Gaga sem reservas, em uma série de altos e baixos pessoais e o ponto culminante de uma jornada emocional de um ano. Das batalhas com relacionamentos a problemas de saúde, do consolo encontrado nas pessoas mais próximas para superar suas inseguranças, Gaga: Five Foot Two navega na fronteira entre a vida como uma estrela e a vida como uma mulher comum.



" É um momento raro quando alguém é convidado para testemunhar, dos bastidores, a verdade nua e crua de um indivíduo, ainda mais quando essa pessoa é uma das figuras públicas mais reconhecíveis, influentes e analisadas na cultura atual ", disse Lisa Nishimura, vice-presidente de documentários originais da Netflix. " O diretor Chris Moukarbel habilmente nos leva ao mundo íntimo de Lady Gaga, permitindo que experimentemos o impulso, o conflito, a paixão, a complexidade e o processo criativo profundamente pessoal por trás dessa artista singular ".