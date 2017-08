Você está lendo um tópico

Participantes do Masterchef assumem namoro em rede social

Vcfaz em 24 Ago 2017 - 20:26 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24805 | Redação

Masterchef . O programa chegou ao fim nesta terça-feira, dia 22 de agosto, mas fora do ar o clima parece aceso ao menos para um novo casal.



Os participantes Valter Herzmann e Taise Spolti assumiram um namoro nesta quinta em sua conta no Instagram. Valter publicou o seguinte recado: " Vida nova! Realizado com minhas duas paixões, Taise Spolti e a gastronomia! ", surpreendendo o público.



