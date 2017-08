Canal colombiano é retirado do ar na Venezuela e oposição acusa governo de censura

A população de Venezuela parece estar cada vez mais isolada do restante do mundo quando o assunto é televisão. Nesta última quarta-feira, dia 23 de agosto, o canal Caracol Televisión foi retirado de todas as operadoras que prestam serviços no país. O fato foi confirmado pelo canal através de sua conta no Twitter: "A Caracol Televisión sai do ar na Venezuela por decisão de Nicolás Maduro".



A emissora lamentou o ocorrido em comunicado de imprensa: " A Caracol desempenhou sempre o seu trabalho jornalístico de forma objetiva e verdadeira, seguindo os princípios fundamentais: oferecer jornalismo com contexto e ouvir todos os pontos de vista ", garantiu.



Ainda segundo informações divulgadas por órgãos reguladores venezuelanos nas próximas horas outro canal colombiano deve deixar o país. A próxima vítima será a rede RCN .



Críticos do governo Maduro alegam que o presidente se tornou um ditador e tenta a todo custo censurar qualquer forma oposição no país.