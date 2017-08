Dúvida/curiosidade sobre a Record Brasilia

Fala galera!

Os mais antigos de Brasília, como eu, lembram-se com certeza. Quando a Record começou a transmitir em Brasília, chamava-se TV Capital/Record - canal 8 - Brasília. A TV Capital era uma emissora muito pequena e de sinal muito fraco, que praticamente só era sintonizada no Plano Piloto de Brasília e durante muito anos a sua programação iniciava-se somente às 16:00 h, de tão pequena e sem significância que ela era. Antes de transmitir a Record atual, da IURD, transmitiu a record antiga, e a TV gazeta de SP. Depois que passou a ser TV Capital/Record a emissora teve um aumento significativo de qualidade de imagem e potência do seu sinal. A minha dúvida/curiosidade é saber se a Record comprou a concessão da antiga TV Capital, visto que, há muitos anos, ela se chama somente TV Record - Brasília (abolindo o antigo nome TV Capital).

É isso...abraços!