"Vilões" avançam em quarta temporada do "MasterChef"

Nesta terça-feira (22/08), a quarta edição do "MasterChef" versão amadores chegou ao fim. Michele Crispim sagrou-se a grande vencedora do talent show. Desta vez, para não criar polêmica, Ana Paula Padrão não revelou as notas de Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça. O anúncio da grande vencedora ocorreu através de uma chamada no smartphone.



A temporada ficou marcada pelo avanço dos chamados "vilôes" na competição. A edição do MasterChef, mesmo sendo um grande show de talento culinário, adota o estilo de "novela da vida real", marca que caracteriza os realities brasileiros. Lá tem a mocinha, a fofoqueira, o linguarudo, a venenosa, o mocinho, o bobo da corte e por aí vai.



Desta vez, a "turma do bem" foi, precocemente, eliminada. O "boa gente" Vitor Bourguignon, a engraçada Yuko, o também "boa gente" Fabrizio, a doce Ana Luiza (que se viu envolvida na polêmica de ser ou não ser profissional), o simpaticíssimo Fernando e a "ingênua" Nayane não avançaram. Cada um caiu como peça de dominó. Desta turma, só restou MIchele que não brilhou durante grande parte da disputa. Na realidade, esperava mais da catarinense. Chamou a atenção logo na seletiva, mas só retomou o brilho nos últimos programas.



Já outros competidores avançaram com a pecha de sarcásticos e panelinha do "mal", evidentemente personificados na edição "telenovelizada". Mirian passou ar autoritário e pouco simpático. Duelou com o querido Fabrizio. Já Leo abusou das cutucadas desnecessárias e discursos nada amigáveis com outros colegas. Pensei que estaria na grande final. Um dos mais rejeitados pelo público. Igual a Deborah que angariou alta taxa de reprovação pelo estilo "soberano".



O seu fiel escudeiro Victor Vieira irritava o telespectador ao chamá-la de "Debby". E o pior: no episódio de sua eliminação, a sua "melhor amiga" ainda deu um riso sarcástico com a avaliação negativa. Aliás, os dois enfrentaram o vazamento de fotos íntimas. Felipeh Campos, no "A Tarde É Sua", até apelidou Victor V. de "MastroChef". Constrangedor... E Valter não passou um pingo de carisma no vídeo. Ar bruto e "rústico". Material farto para a edição.



Como já ficou claro em todas as outras temporadas, Paola, Jacquin e Fogaça avaliam não somente os pratos elaborados na cozinha mais famosa do Brasil, mas também a postura dos competidores e a resposta do público diante da disputa.



A Band já emendará com a segunda edição do MasterChef Profissionais que iniciará daqui a duas semanas. E o telespectador continua a dar bom retorno nos índices de audiência e redes sociais, mesmo com o formato sendo explorado ao máximo.



