"A torre negra" chega aos cinemas brasileiros. Confira outras estreias

Um pistoleiro chamado Roland Deschain percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, prédio mágico que está prestes a desaparecer. Baseado na obra literária homônima de Stephen King, essa busca envolve passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário.











Em " Bingo - O rei das manhãs ", Augusto, um artista que sempre sonhou com seu lugar sob os holofotes, finalmente tem sua grande chance ao se tornar Bingo, um palhaço apresentador de um programa infantil de televisão que é sucesso absoluto. Uma cláusula no contrato não permite revelar quem é o homem por trás da máscara, produzindo em Augusto a frustração de ser o homem anônimo mais famoso do Brasil. Uma surreal história sobre a busca de um homem pelo reconhecimento de sua arte.











" A finada mãe da madame " é uma comédia brasileira. 1970, Bahia. Lúcio volta para casa de madrugada, fantasiado e bêbado e Terezinha, sua esposa, fica chateada. Os dois estão brigando até que Prudêncio chega com a notícia de que a mãe de Terezinha faleceu.











" Mimosas " mostra a difícil e perigosa travessia de um velho xeique por entre montanhas marroquinas, acompanhado por uma caravana responsável por cumprir o último desejo de sua vida.











O aclamado "Um filme de cinema" também chega aos cinemas brasileiros. As ruínas do Cine Continental, abandonado em pleno sertão da Paraíba, servem como ponto de partida para um filme sobre o cinema, com depoimentos de Ariano Suassuna sobre as incríveis histórias de sua memória de menino nos cinemas das cidades do interior, e de realizadores como Hector Babenco, Julio Bressane, Andrew Wajda, Vilmos Zsigmond, Ruy Guerra, Ken Loach, Béla Tarr, Gus Van Sant, Jia Zhangke, entre outros, respondendo a perguntas como: por que você faz cinema, e pra que serve o cinema?











Em " Bye bye Alemanha ", David Berman e seus amigos, todos sobreviventes do Holocausto, têm apenas um propósito: ir para a América o mais rápido possível. Para isso eles precisam de dinheiro. Perto de seu objetivo, David não é apenas privado de suas economias, mas também assombrado por seu passado.











Dois soldados americanos são encurralados por um atirador iraquiano no filme " Na mira do atirador ". Nada além de uma parede em ruínas os separa, numa batalha que envolve inteligência e precisão.











Em " Shivá - Uma semana e um dia ", Eval tenta seguir a sua rotina, ainda de luto pela morte do filho. Ele e um jovem vizinho se juntam para fumar maconha, e as viagens impulsionadas pelo consumo da planta o farão perceber que ainda existem coisas na vida que valem a pena.











Inspirado no best-seller homônimo de Jeannette Walls, " O castelo de vidro ", que, influenciada pela natureza alegremente selvagem de seu pai profundamente disfuncional, encontrou a determinação ardente de criar uma vida bem sucedida em seus próprios termos.











No filme " Últimos dias em Havana ", Miguel tem 45 anos, vive na região central de Havana, Cuba, e passa seus dias sonhando em finalmente conseguir seu visto e ir morar em Nova York. Ele trabalha como lavador de pratos e vive com outro homem, portador de HIV, que vê em Miguel uma base para permanecer de pé. Mas a relaçnao dos dois é totalmente abalada quando o visto de Miguel é liberado.











Fechando a semana temos " Doidas e Santas ". Beatriz é terapeuta de casais, mas está enfrentando problemas no seu relacionamento com o marido, Orlando, e familiares. A psicanalista percebe o seu problema pessoal e decide fazer mudanças para experimentar um mundo até então desconhecido.