Vh1 Megahits promove aquecimento para o VMA 2017

Neste domingo, dia 27 de agosto, acontece a premiação da edição 2017 do VMA , em exibição na MTV .



Para aquecer o público, o canal Vh1 Megahits exibe nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, às 20h, uma edição especial do Vh1 Moods com uma playlista pensada especialmente para a premiação.