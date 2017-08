Raul Gil recebe homenagem pelos 50 anos de carreira

No programa deste sábado, 26 de agosto, Raul Gil recebe uma emocionante homenagem pelos seus 50 anos de carreira, completados em agosto. Maisa Silva vem ao palco e apresenta depoimentos e musicais que marcaram a trajetória do apresentador. “ Eu vim com muito orgulho para o primeiro palco que pisei na minha vida, há 12 anos ”, diz Maisa.



Os depoimentos de Boni, Carlos Alberto de Nóbrega, Ary Toledo, Cássio (jogador do Corinthians), Marcelo Carvalho, Fagner, Leonardo, Sidney Magal, Paulo Miklos, Xuxa, Tite (técnico da seleção brasileira), Gugu e Roberto Carlos emocionaram Raul Gil, que foi às lágrimas.



O programa é exibido pelo SBT , às 14h15.