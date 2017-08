SBT estreia nova novela mexicana sobre o passado de duas famílias

Na segunda-feira, 28 de agosto, às 18h, “ Um Caminho Para o Destino ” passará a ser exibida no SBT . A novela, que estreou no México ano passado, é protagonizada por Paulina Goto (Meu Coração é Teu) e Horacio Pancheri . Os dois interpretam Luisa e Carlos, jovem casal apaixonado que nem imagina o quanto que o passado de suas famílias é interligado.



“Um Caminho Para o Destino” vem para substituir “ O Que a Vida me Roubou ”, que está na reta final. Dessa forma, a emissora transmitirá os últimos capítulos da novela atual juntamente com os primeiros da nova.



Amélia é apaixonada por Luiz e tem um filho com ele. O que ela não sabe é que Luiz é ambicioso e também se relaciona com Marisa, uma mulher mais velha, dona de um banco e que deseja se casar com o rapaz. Por isso, Luiz a rejeita. Pedro, jardineiro da moça, a apoia e defende, pois está apaixonado por ela. Por isso, Fernando, pai de Amélia, pensa que foi ele que engravidou sua filha e expulsa os dois de casa. A Madre Superiora abriga o casal com a condição de que eles se casem. No entanto, mesmo com o casamento Amélia não consegue superar o trauma e, quando sua filha nasce, se revolta contra ela e o marido.



Luisa Fernanda cresceu e herdou de Pedro suas duas paixões: tocar violino e plantar. Um certo dia Luiz a atropela e a leva ao hospital onde seu enteado Carlos trabalha. A partir desse momento nasce um amor entre Carlos e Luisa.