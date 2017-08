Fantástico lembra os 20 anos da morte da Princesa Diana

No dia 31 de agosto, o trágico acidente de carro que culminou na morte da Princesa Diana completa 20 anos. Neste domingo, dia 27, o Fantástico exibe trechos de um documentário inglês, produzido pela rede BBC , que investiga a semana dramática que sucedeu a tragédia. O material traz depoimentos exclusivos de funcionários de Lady Di, integrantes do Conselho de Ministros de Downing Street, jornalistas e historiadores.



E mais...



Na reportagem especial da semana, a repórter Elaine Bast fala sobre a recuperação de dependentes químicos, mergulhando na rotina de três pessoas que saíram do fundo do poço: um publicitário bem sucedido que venceu o crack; uma dançarina da noite que foi viciada em cocaína; e um rapaz salvo do crack pelo esforço da mãe. O publicitário aprendeu tanto com o sofrimento e com a recuperação, que hoje dá palestras sobre o assunto. Sua família chegou a construir um quarto na parte externa da casa, evitando que ele roubasse objetos para trocar por droga. Internado, largou o vício com a ajuda de tratamento médico e grupos de ajuda. A dançarina, casada e mãe de dois filhos, se recuperou depois de usar cocaína por dez anos. A mãe do último personagem tomou medidas extremas, como procurar o traficante e pagar para que ele não vendesse mais nada ao filho.



Goiás é o cenário do segundo episódio da série ‘Bem Sertanejo’. No Memorial do Cerrado, um dos pontos turísticos da capital, Michel Teló promove o encontro das principais vozes sertanejas do estado: Zezé Di Camargo, Leonardo, Bruno (da dupla com Marrone) e Jorge (da dupla com Mateus). No cardápio do ‘food truck’, galinhada com pequi e doce de leite goiano.



A série ‘Fant 360 ’ leva Renata Ceribelli para a noite de Las Vegas, uma das mais agitadas do mundo. A Cidade do Pecado é conhecida por ter uma diversidade enorme de cassinos, festas, bares e shows. A balada começa pela manhã, com uma festa na piscina, e não para até a noite, quando a equipe participa de uma despedida de solteiro. O programa acompanha ainda um casamento de brasileiros e brinca com o lema: “Se acontece em Vegas, fica em Vegas”.