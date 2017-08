HBO anuncia que a série Room 104 terá uma segunda temporada

A HBO vai dar continuidade à série de antologia Room 104 com uma segunda temporada, como anunciado ontem por Amy Gravitt, vice-presidente executiva de Programação da HBO. Criada pelos irmãos Jay e Mark Duplass, a série é ambientada em único quarto de hotel americano e oferece uma nova descoberta por semana. A cada episódio, uma história diferente é contada, com tramas nos mais diferentes gêneros.



“ O Jay e o Mark Duplass são narradores talentosos que reinventaram a série de antologia para os tempos atuais ”, disse Gravitt. “ O formato de Room 104 oferece possibilidades e oportunidades infinitas para a descoberta de novos talentos e estou ansiosa para ver aonde a série vai nos levar ”.



“ Nós não nos lembramos da última vez que nos divertimos tanto com um trabalho ”, dizem Jay e Mark Duplass. “ Estamos entusiasmados para ir ainda mais longe com esta série ”.



A primeira temporada, composta por 12 episódios, de Room 104 estreou em 11 de agosto no Brasil e é exibida às 20h30 das sextas-feiras no canal HBO. As histórias mostram pessoas comuns em busca de conexões e sentido para as coisas. O tom, os personagens e a época mudam semanalmente.