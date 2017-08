Carinha de Anjo completa 200 capítulos e tem participação do Padre Fábio de Melo

A novela “ Carinha de Anjo ” completa 200 capítulos na tela do SBT na noite desta sexta-feira, 25 de agosto, às 20h30, com motivos de sobra para festejar, como o registro de marcas expressivas, vice-liderança isolada de audiência nas últimas semanas, participações especiais e acontecimentos marcantes como quando Cecília (Bia Arantes) abandona o hábito de noviça para começar a lutar pelo amor do pai de Dulce Maria (Lorena Queiroz), Gustavo (Carlo Porto).



“ Eu estou muito feliz com o resultado e com o carinho do público pela novela, que só nos deixam (eu e minha equipe) realizados ”, conta a autora Leonor Corrêa sobre como se sente com a marca dos 200 capítulos de seu primeiro folhetim. A supervisão-geral da trama é de Iris Abravanel e a direção-geral de Ricardo Mantoanelli.



O capítulo desta noite traz aos telespectadores a continuidade da participação especial do Padre Fábio de Melo , que começa a gravar o videoclipe da música " Nas Asas do Senhor " ao lado de Fabina (Karin Hils), além de visita a casa da família Almeida aonde experimenta o famoso bolo de Diana (Camilla Camargo), tira selfies com a família, incluindo os pequenos Zeca (Jean Paulo Campos), Zé Felipe (Leonardo Oliveira) e Miguel (Pedro Miranda).