Sexy e divertido, "Lúcifer" estreia no canal Universal em setembro

O canal pago Universal trará para sua programação a série Lucifer , protagonizada por Tom Ellis (“Miranda”) e Lauren German (“Chicago Fire”). A novidade chegará ao canal no dia 18 de setembro, segunda-feira, às 23h, em pré-estreia, logo após o episódio final de Grimm . Lucifer será exibida todas as quartas-feiras, às 23h, a partir de 20 de setembro.



Na série, Lucifer Morningstar (Tom Ellis) abandona o inferno e resolve viver na Terra. Ele escolhe Los Angeles como novo endereço e abre uma das mais badaladas casas noturnas da cidade. Lucifer acaba testemunhando um crime e conhece a detetive da unidade de homicídios, Chloe Decker (Lauren German). Suas habilidades em seduzir e descobrir os segredos mais ocultos das pessoas acabam se tornando úteis na investigação, e ele se empolga em trabalhar ao lado da policial.



Baseada nos personagens criados por Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg das editoras DC Entertainment e Vertigo, Lucifer é produzida por Jerry Bruckheimer, da franquia “CSI” e dos filmes Piratas do Caribe. Tom Kapinos (Californication) escreveu e foi o produtor executivo do episódio piloto, e é consultor da série.