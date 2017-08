Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Recurso de Lula foi o que mais rápido chegou à 2ª instância

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 42 visitas.





ardoss em 25 Ago 2017 - 15:09



anos | Abr 2006 | Mensagens: 877 | Craíbas - AL



Velocidade em que ações chegaram à 2ª instância

MAIS RÁPIDOS

Lula, ex-presidente (caso tríplex) - 42 dias

UTC, empreiteira - 53 dias

Renê Pereira, acusado de lavar dinheiro - 56 dias

José Carlos Bumlai, empresário - 60 dias

Eduardo Cunha, ex-deputado federal - 63 dias

Claudia Cruz, mulher de Cunha - 63 dias

MAIS DEMORADOS

Pedro Corrêa, ex-deputado federal - 187 dias

Nelma Kodama, doleira - 166 dias

Odebrecht, empreiteira - 154 dias

Mendes Junior, empreiteira - 148 dias

André Vargas, ex-deputado federal - 137 dias

PERCURSO DAS AÇÕES JF-PR

Sentença: na Lava Jato, é emitida pelo juiz Sergio Moro Embargos de declaração: acusação e defesas têm prazo de dois dias para apresentar pedidos de esclarecimento ou correção sobre a sentença. Juiz decide se acolhe ou não, sem prazo Apelações: as partes têm prazo de cinco dias para informar se vão recorrer da sentença. Juiz recebe a apelação, sem prazo Razões de apelação: apelação tem prazo de oito dias para apresentar argumentos, na primeira ou segunda instância Contrarrazões: caso as partes apresentem as razões na primeira instância, os demais são intimados a responder em prazo de oito dias Só após a realização deste percurso o juiz pode encaminhar os autos ao TRF.

TRF-4

Após receber a apelação, tribunal intima as partes a apresentarem as razões, caso ainda não o tenham feito.



fonte: O processo que condenou o ex-presidente Lula a nove anos e meio de prisão no caso do tríplex chegou em tempo recorde ao TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre. Foram 42 dias, desde a sentença do juiz Sergio Moro, em julho, até o início da tramitação do recurso na segunda instância, nesta quarta (23). É o trâmite mais rápido até aqui, da sentença ao TRF, entre todas as apelações da Lava Jato com origem em Curitiba. O juiz afirma que os prazos do processo foram estritamente seguidos. Eventual condenação em segunda instância do petista impediria sua candidatura a presidente nas eleições de outubro do ano que vem. A média dos demais recursos, nesse mesmo percurso, foi de 96 dias –ou de 84 dias, se considerada a mediana (valor que divide os casos existentes em dois conjuntos iguais). O andamento dos processos variou entre 42 e 187 dias. No total, 31 apelações da Lava Jato tramitam ou tramitaram no TRF-4. Cerca de metade delas já foi julgada. Especialistas em direito ouvidos oscilam entre duas avaliações: a de que a tramitação do recurso de Lula obedeceu ao rito normal; ou a de que uma eventual ação para acelerar o julgamento contraria o princípio de isonomia. "Caso seja proposital, é bastante preocupante e mostra o voluntarismo da Justiça em protagonizar outros papéis que não o de meramente julgar um caso. Querer interferir de outras formas na vida política e social do país é algo deletério", diz Fábio Tofic Simantob, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e advogado de outros investigados da Lava Jato. Um dos argumentos mais lembrados por quem defende essa avaliação são as declarações do presidente do TRF-4, Carlos Thompson Flores, que após a sentença afirmou que a apelação de Lula será julgada em até um ano, e que a proximidade das eleições presidenciais pode influenciar o trâmite da ação. Outros advogados, porém, afirmaram que há uma série de fatores que interferem na tramitação –muitos externos à vontade de juiz ou partes. "Não existe regra processual que determine o prazo de encaminhamento", afirma Carlos Eduardo Scheid, doutor em direito. Fatores como a complexidade do caso, o número de embargos apresentados pela defesa e o tempo necessário para a análise pelo juiz interferem, segundo ele. "Estatística, em direito, não significa nada", comenta Marlus Arns de Oliveira, que tem clientes na Lava Jato. Segundo ele, a média de julgamento de uma apelação no TRF-4 é de um ano após a sentença, independentemente do tempo que leva até chegar ao tribunal. Na Lava Jato, em média, esse prazo é de um ano e quatro meses. RANKING Entre as dez apelações mais velozes da Lava Jato, que subiram ao TRF-4 em até dois meses, estão processos com só um réu (como o de Eduardo Cunha e de Nestor Cerveró) e aqueles em que só uma das partes apelou. Mas também há ações maiores, como a que julgou o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (que tem sete réus) e a que condenou o pecuarista e amigo de Lula José Carlos Bumlai (dez réus). O processo de Lula tem oito réus. "Num caso midiático como esse, é sempre ruim a velocidade. É importante que você tenha tempo de amadurecimento das coisas, que se distancie um pouco do calor dos autos", diz Thiago Bottino, coordenador da FGV Direito Rio. Na outra ponta, entre os processos que mais demoraram a chegar ao TRF, há casos em que as partes deixaram de cumprir os prazos estabelecidos, ou fizeram até três embargos sucessivos, exigindo novas decisões do juízo. Lula tem dito que o juiz atropela o rito processual e cerceia a defesa.Velocidade em que ações chegaram à 2ª instânciaMAIS RÁPIDOSLula, ex-presidente (caso tríplex) - 42 diasUTC, empreiteira - 53 diasRenê Pereira, acusado de lavar dinheiro - 56 diasJosé Carlos Bumlai, empresário - 60 diasEduardo Cunha, ex-deputado federal - 63 diasClaudia Cruz, mulher de Cunha - 63 diasMAIS DEMORADOSPedro Corrêa, ex-deputado federal - 187 diasNelma Kodama, doleira - 166 diasOdebrecht, empreiteira - 154 diasMendes Junior, empreiteira - 148 diasAndré Vargas, ex-deputado federal - 137 diasPERCURSO DAS AÇÕES JF-PRSentença: na Lava Jato, é emitida pelo juiz Sergio Moro Embargos de declaração: acusação e defesas têm prazo de dois dias para apresentar pedidos de esclarecimento ou correção sobre a sentença. Juiz decide se acolhe ou não, sem prazo Apelações: as partes têm prazo de cinco dias para informar se vão recorrer da sentença. Juiz recebe a apelação, sem prazo Razões de apelação: apelação tem prazo de oito dias para apresentar argumentos, na primeira ou segunda instância Contrarrazões: caso as partes apresentem as razões na primeira instância, os demais são intimados a responder em prazo de oito dias Só após a realização deste percurso o juiz pode encaminhar os autos ao TRF.TRF-4Após receber a apelação, tribunal intima as partes a apresentarem as razões, caso ainda não o tenham feito.fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1912...2-instancia.shtml























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído