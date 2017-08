Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Robôs conduzem boa parte do debate político brasileiro na internet

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 7 respostas e 96 visitas.





mauro_directv em 25 Ago 2017 - 15:15



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2518 | Foz do Iguaçu - PR

Robôs conduzem boa parte do debate político brasileiro na internet

LEONARDO PEREIRA 25/08/2017 07H56 BRASIL POLÍTICA ROBÓTICA



Um estudo divulgado nesta quinta-feira, 24, pela Fundação Getulio Vargas (FGV) serve de alerta para quem costuma acompanhar debates políticos pelas redes sociais: no Brasil, as discussões que ocorrem pelo Twitter são parcialmente conduzidas por robôs extremistas .



De acordo com o levantamento, que foi realizado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP) da fundação, há indícios de que os chamados bots tenham gerado parcelas consideráveis das conversas na rede em momentos importantes da nossa história política recente. Essa constatação corrobora um estudo da Universidade de Oxford, que, há poucos meses, fez uma afirmação semelhante sobre o Brasil.



Em abril de 2017, por exemplo, a FGV descobriu que mais de 20% das interações entre usuários favoráveis à greve geral foram provocadas por contas automatizadas. Na campanha presidencial de 2014, eles representavam mais de 10% dos perfis envolvidos nas discussões.



E esses bots não circulam pelo campo mais conciliador, sendo geralmente usados pelas parcelas mais radicais dos debates — seja qual for o tema. "A análise (...) sugere que grupos com diferentes interesses, especialmente os localizados nos extremos do espectro político, se inflam e se atacam mutuamente com esta prática", explica a fundação.



A FGV estudou seis casos para tentar entender o comportamento e o uso que se faz dessas ferramentas: os debates na Globo no primeiro e no segundo turno das eleições presidenciais de 2014, as manifestações pró-impeachment de março de 2016, o debate das eleições municipais em São Paulo em setembro de 2016, a greve geral deste ano e a votação da Reforma Trabalhista no Senado, em julho.



"O surgimento de contas automatizadas permitiu que estratégias de manipulação, disseminação de boatos e difamação, comumente usadas em disputas políticas, ganhassem uma dimensão ainda maior nas redes sociais", alerta a FGV. "A participação ostensiva de robôs no ambiente virtual tornou urgente a necessidade de identificar suas atividades e, consequentemente, diferenciar quais debates são legítimos e quais são forjados. Esse discernimento é essencial para que os processos sociais originados nas redes sejam efetivamente compreendidos."



https://olhardigital.com.br/noticia/robos-conduz...na-internet/70643 LEONARDO PEREIRA 25/08/2017 07H56 BRASIL POLÍTICA ROBÓTICAUm estudo divulgado nesta quinta-feira, 24, pela Fundação Getulio Vargas (FGV) serve de alerta para quem costuma acompanhar debates políticos pelas redes sociais: no Brasil, as discussões que ocorrem pelo Twitter são parcialmente conduzidas porDe acordo com o levantamento, que foi realizado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP) da fundação, há indícios de que os chamados bots tenham gerado parcelas consideráveis das conversas na rede em momentos importantes da nossa história política recente. Essa constatação corrobora um estudo da Universidade de Oxford, que, há poucos meses, fez uma afirmação semelhante sobre o Brasil.Em abril de 2017, por exemplo, a FGV descobriu que mais de 20% das interações entre usuários favoráveis à greve geral foram provocadas por contas automatizadas. Na campanha presidencial de 2014, eles representavam mais de 10% dos perfis envolvidos nas discussões.E esses bots não circulam pelo campo mais conciliador, sendo geralmente usados pelas parcelas mais radicais dos debates — seja qual for o tema. "A análise (...) sugere que grupos com diferentes interesses, especialmente os localizados nos extremos do espectro político, se inflam e se atacam mutuamente com esta prática", explica a fundação.A FGV estudou seis casos para tentar entender o comportamento e o uso que se faz dessas ferramentas: os debates na Globo no primeiro e no segundo turno das eleições presidenciais de 2014, as manifestações pró-impeachment de março de 2016, o debate das eleições municipais em São Paulo em setembro de 2016, a greve geral deste ano e a votação da Reforma Trabalhista no Senado, em julho."O surgimento de contas automatizadas permitiu que estratégias de manipulação, disseminação de boatos e difamação, comumente usadas em disputas políticas, ganhassem uma dimensão ainda maior nas redes sociais", alerta a FGV. "A participação ostensiva de robôs no ambiente virtual tornou urgente a necessidade de identificar suas atividades e, consequentemente, diferenciar quais debates são legítimos e quais são forjados. Esse discernimento é essencial para que os processos sociais originados nas redes sejam efetivamente compreendidos."











Antenor em 25 Ago 2017 - 15:18



anos | Jun 2012 | Mensagens: 1718 | São Paulo - SP

Essa automação de robotizados já é de muito tempo, manjada no Vcfaz.





mauro_directv em 25 Ago 2017 - 15:20



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2518 | Foz do Iguaçu - PR

Robôs vermelhinhos :





Fora Temer!



Abaixo a Globo!



Tem que investigar todo mundo!





Antenor em 25 Ago 2017 - 15:41



anos | Jun 2012 | Mensagens: 1718 | São Paulo - SP

Esse "abaixo Globo" é mais uma enganação. A família Marinho é alinhada com o bolivarianismo. Só fingem contraposição.





Rafa! em 25 Ago 2017 - 16:09



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2122 | São Paulo - SP

E o robô mauro_directv adora:

falar mal dos vermelhinhos, não fala bem e nem mal dos azulzinhos, e adora postar memes zombando dos vermelhinhos,





Paulo Frank em 25 Ago 2017 - 16:11



anos | Set 2014 | Mensagens: 1493 | Ijuí - RS

Rafa! escreveu E o robô mauro_directv adora:

falar mal dos vermelhinhos, não fala bem e nem mal dos azulzinhos, e adora postar memes zombando dos vermelhinhos,





Koisa de mente doentia, rs





Paulo Frank em 25 Ago 2017 - 16:17



anos | Set 2014 | Mensagens: 1493 | Ijuí - RS









http://www.msn.com/pt-br/video/noticias/conhe%C...?ocid=mailsignout Por falar em robô...





mauro_directv em 25 Ago 2017 - 16:22



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2518 | Foz do Iguaçu - PR



















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído