Spotify inova e disponibiliza vídeos verticais dos Tribalistas

Após um aquecimento com quatro singles que acendeu ainda mais a curiosidade dos fãs do trio formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, chega ao Spotify hoje o novo álbum dos Tribalistas . O lançamento chega com uma inovação da plataforma, que lançará também dez vídeos verticais inéditos – um para cada nova faixa apresentada.



“ Estamos muito satisfeitos com esse projeto, que foi diferenciado desde a concepção até a forma de lançamento ao público. E hoje é um dia importante para todos nós pois lançamos, exclusivamente para os Tribalistas, um novo formato dentro da plataforma, que são os vídeos verticais - os famosos videoclipes -, e escolhemos trazer essa novidade neste trabalho dos Tribalistas para apresentar as dez novas músicas ”, conta Roberta Pate, Gerente de relacionamento com artistas e gravadoras do Spotify.



" This Is: Tribalistas ", a playlist que inclui as novidades e os maiores sucessos -, alcançou números bastante relevantes - hoje a playlist está perto de 30 mil seguidores e gerou 140 mil ouvintes para o grupo nesses 15 dias. Já as quatro músicas lançadas no single fizeram com que o número de ouvintes mensais na plataforma dobrassem - de 535 mil ouvintes passando para 1,25 milhão de pessoas.



A volta do trio, além de acelerar o coração dos fãs, gerou surpresa com um novo grupo de fãs na faixa etária de 23 a 27 anos – que eram crianças no primeiro álbum dos Tribalistas – o Spotify contabilizou na playlist inaugural um crescimento de 73% na faixa etária de 23 a 27 anos.