Taylor Swift apresenta clipe de seu novo hit no VMA 2017

A MTV acaba de anunciar que a diva sucesso da música pop Taylor Swift apresentará o clipe do seu novo single “ Look what you made me do ”, em primeira mão no ‘ VMA 2017 ’.



Apresentado por Katy Perry , o VMA entrará ao vivo na programação da MTV, no domingo, 27 de agosto, diretamente do ‘The Forum’, com transmissão ao vivo para o Brasil, a partir das 21h. Mas a partir das 19h já tem ‘Esquenta VMA’ e às 20h o ‘Pré-Show’ da premiação com várias novidades.



As performances do VMA 2017 incluem: a apresentadora da premiação Katy Perry, a ganhadora do Video Vanguard, P!nk; Sir Rod Stewart com participação do DNCE; Ed Sheeran, Miley Cyrus, Kendrick Lamar, Demi Lovato, Thirty Seconds to Mars; Fifth Harmony, com participação de Gucci Mane; Shawn Mendes, Lorde; Logic, com participação Khalid; Post Malone e Julia Michaels. As performances do Pré-Show são com: Bleachers, Khalid e Cardi B.