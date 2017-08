Vivo TV abre o sinal de todos os canais da rede ESPN

Até o dia 4 de setembro os assinantes da Vivo TV poderão aproveitar toda a programação dos canais ESPN (ESPN Brasil, ESPN, ESPN+). Terão, ainda, acesso gratuito ao portal WatchESPN , com a programação completa, além da transmissão de campeonatos exclusivos e conteúdo sob demanda.



Durante esse período, os clientes contarão com uma programação muito esperada pelos fãs do esporte, como o US Open, que tem início em 28 de agosto, a volta dos campeonatos europeus de futebol, além do Brasil Premier League: Counter Strike, Clash Royale.