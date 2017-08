Você está lendo um tópico

Satélite

Satélite Eutelsat 113 West A - Banda C & KU

<Sidiclei> em 25 Ago 2017 - 19:30



anos | Mar 2008 | Mensagens: 20 | Limoeiro - PE





Nova TP banda C

4090 v 1875 de Dados, favor atualizar no portal BSD!



Em KU

Teleritmo HD saiu, só tem a frequência em SD



