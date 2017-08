Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Harvey se transforma em furacão de categoria 3 antes de chegar ao Texas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 48 visitas.





Ricardo em 25 Ago 2017 - 20:03 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5718 | Monterrey - México

Harvey se transforma em furacão de categoria 3 antes de chegar ao Texas



Fonte:



O fenômeno climático Harvey se transformou nesta sexta-feira em um furacão de categoria 3 ao aumentar seus ventos máximos sustentados para 195 km/h, enquanto avança em direção à costa do Texas, onde chegará nas próximas horas, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).



O NHC disse em um boletim especial que Harvey está a 120 quilômetros a lés-sudeste da cidade de Corpus Christi e 135 quilômetros ao sul de Port O'Connor.



O furacão se desloca para noroeste com uma velocidade de translação de 17 km/h.



Harvey tornou-se um poderoso ciclone de categoria 3 na escala de intensidade Saffir-Simpson, cujo patamar máximo é cinco, e os especialistas do NHC previram que ele tocará terra na costa central do Texas hoje à noite.



"Inundações históricas"



O governador do Texas, o republicano Gregg Abbott, alertou nesta sexta-feira que o estado sofrerá "inundações históricas" com a chegada do furacão Harvey.



"(Harvey) vai provocar inundações históricas em múltiplos locais", indicou o governador em entrevista coletiva, na qual tambem pediu que a população se prepare para um "desastre muito grande".



Abbott pediu em uma carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declare estado de desastre no Texas antes da chegada do furacão para que ele possa ter acesso aos fundos federais de emergência. Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe...egar-ao-texas.htm O fenômeno climático Harvey se transformou nesta sexta-feira em um furacão de categoria 3 ao aumentar seus ventos máximos sustentados para 195 km/h, enquanto avança em direção à costa do Texas, onde chegará nas próximas horas, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).O NHC disse em um boletim especial que Harvey está a 120 quilômetros a lés-sudeste da cidade de Corpus Christi e 135 quilômetros ao sul de Port O'Connor.O furacão se desloca para noroeste com uma velocidade de translação de 17 km/h.Harvey tornou-se um poderoso ciclone de categoria 3 na escala de intensidade Saffir-Simpson, cujo patamar máximo é cinco, e os especialistas do NHC previram que ele tocará terra na costa central do Texas hoje à noite."Inundações históricas"O governador do Texas, o republicano Gregg Abbott, alertou nesta sexta-feira que o estado sofrerá "inundações históricas" com a chegada do furacão Harvey."(Harvey) vai provocar inundações históricas em múltiplos locais", indicou o governador em entrevista coletiva, na qual tambem pediu que a população se prepare para um "desastre muito grande".Abbott pediu em uma carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declare estado de desastre no Texas antes da chegada do furacão para que ele possa ter acesso aos fundos federais de emergência.











Ricardo em 25 Ago 2017 - 20:05 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5718 | Monterrey - México

Corpus Christ é distante uns 400 km daqui (4 horas e pouco de carro). A TV aqui só fala nisto.



Estamos relativamente longe, mas o fenômeno deve provocar muita chuva aqui pelos próximos dias.



A TV alerta que a região que receberá o furacão pode chover cerca de 900 litros por metro quadrado!





Ricardo em 25 Ago 2017 - 20:12 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5718 | Monterrey - México











Ricardo em 25 Ago 2017 - 20:17 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5718 | Monterrey - México

Sinal do The Weather Channel:

























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído