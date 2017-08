Na calada da noite, SBT exibirá entrevista com Michel Temer

Dica para quem gosta de dormir tarde : na madrugada de domingo (27) para segunda (28), à 01:00, o SBT exibirá a íntegra de uma entrevista concedida pelo presidente da República, Michel Temer , ao jornalista Kennedy Alencar . Trata-se da versão completa de material exibido de forma editada na última quinta-feira, no telejornal de horário nobre da emissora.



Gravada na manhã da última quinta-feira (24), o presidente falou sobre uma emenda constitucional para instituir o semipresidencialismo no Brasil (“ Hoje não sei se é o melhor sistema ”, diz Temer sobre “distritão”), deu sua opinião sobre a mudança no sistema de governo a partir das eleições de 2018 e ressaltou as diferenças entre o semipresidencialismo e o parlamentarismo, comentando ainda as recentes polêmicas envolvendo o posicionamento do PSDB em relação ao governo.