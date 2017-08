Viva exibindo programa no formato nativo mas...

Você está lendo um tópico

Neste sábado à noite, para minha agradável surpresa, o Canal Viva estava exibindo A Escolinha do Professor Raimundo antiga em 4:3 com barras pretas respeitando o formato no qual foi produzido.



O logo do canal estava na barras pretas onde estava também parte do hashtag programa. Tudo como deve ser.



Só que a alegria não durou muito pois as atrações posteriores Estados Anysios de Chico City e Toma lá dá cá voltaram ao velho formato esticado de 4:3 para 16:9. Que droga!











Se a Globo principal que exibe Senhora do Destino e Sai de Baixo esticado, esquece.

Porque a Globo acha melhor esticar a imagem para não ouvir reclamações de gente leiga que desconhece as funções do controle remoto.

















