Você está lendo um tópico

Televisão

Projeto de modificar programação de canal.

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 99 visitas.





celso1987 em 27 Ago 2017 - 1:06



anos | Nov 2016 | Mensagens: 22 | Rio de Janeiro - RJ

Estou exausto. Gostaria de ajuda de vocês. Já mandei para ouvidoria da Globosat, entre vários outros métodos. Gostaria de mudar o canal adulto, Playboy TV, para somente com conteúdo erótico, não pornográfico. Quero esse projeto o mais depressa possível, com métodos através de vocês.



Obrigado.











mjbondioli em 27 Ago 2017 - 1:31



anos | Jan 2017 | Mensagens: 486 | Pindamonhangaba - SP

???





Rubens em 27 Ago 2017 - 1:41



anos | Nov 2004 | Mensagens: 470 | Rio de Janeiro - RJ

Quer uma batata frita e milkshake de morango para acompanhar, também?...





.





SandorNit em 27 Ago 2017 - 1:42



anos | Jul 2005 | Mensagens: 160 | Niteroi - RJ

Tem doido para tudo... Falta do que fazer é fogo!!! Esse é um tarado light!!!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído