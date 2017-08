Você está lendo um tópico

Após um ano, Campeonato Argentino volta a ser exibido no Brasil pela Fox

mauro_directv em 27 Ago 2017 - 20:42



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2522 | Foz do Iguaçu - PR





Os amantes de futebol e fãs do Campeonato Argentino tiveram que encontrar outras maneiras e mídias para assistir ao esporte no ano passado. Isso porque, na televisão, a última edição do campeonato não foi transmitida, o que não se repete em 2017.



Utilizando o Twitter, o narrador da Fox Sports, Marco de Vargas, confirmou o retorno da competição para a grade do canal. “Saudades do Argentinão? Vem aí a novíssima Superliga Argentina nos canais FOX Sports, já a partir deste fim de semana. Fique ligado!”, postou.



No início do ano, a jornalista Keila Jimenez havia antecipado que a Fox e a Turner (responsável pelo Esporte Interativo) haviam comprado os direitos do campeonato. No entanto, a transmissão ficará apenas com o primeiro grupo.



Os jogos começaram a ser transmitidos já neste sábado (26), e mais dois irão ao ar neste domingo (27). O torneio, para quem não sabe, é de grande relevância a nível continental, já que dá aos cinco melhores classificados uma vaga na Libertadores.



