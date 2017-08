Você está lendo um tópico

RedeTV! tira reprise de ‘Operação de Risco’ do ar e vende horário para informeci

Rafa! em 28 Ago 2017 - 13:09



A RedeTV! resolveu tirar do ar a reprise do ”Operação de Risco”. O canal que já ensaiava essa mudança desde a semana passada. E com isso, lá se vai 1 ponto de audiência conquistado pelo programa apresentado pelo Jorge Lordello.







O canal de Osasco sofre com a audiência no começo da noite. Vários programas foram lançados e nenhum emplacou.



A faixa das 18h será ocupado pelo Medalhão Persa que entregará para o RedeTV! News, principal telejornal da casa.



A RedeTV! conta com menos de 11 horas de programação própria diária.



