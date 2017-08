Confira a semana de Um caminho para o destino (28 a 2/9)

Segunda-feira



Pedro é apaixonado por Amélia, mas, por ser um jardineiro, compreende que é um amor impossível. Amélia ama Luiz, que está com ela e ao mesmo tempo com Marisa, uma mulher mais velha, dona de um banco e que deseja se casar com ele. Pedro se entristece ao ler a carta que Amélia escreveu para Luiz, na qual conta que está esperando um filho dele. Luiz diz a Amélia que não pretende se casar e nem ter filhos com ela. Indignado, Pedro enfrenta Luiz para defender Amélia. O advogado aconselha Marisa a não se casar com Luiz. Carlos, seu filho tem certeza que ele não fará sua mãe feliz. Porém, Marisa está decidida. Quando Fernando descobre que a filha está grávida tem um ataque de fúria e a agride. Pedro tenta defendê-la, Fernando pensa que ele é o pai e expulsa os dois de casa. Fernando diz para Amélia que ela está morta para ele. Amélia vai até o local onde Luiz está se casando com Marisa e, do lado de fora, grita pedindo a ele que não se case. Pedro pede a ela que tenha dignidade. Pedro pede abrigo a Madre Superiora do colégio. Ela aceita, desde que Pedro se case com a moça. Pedro faz de tudo para que Amélia supere o trauma que sofreu mas, após dar à luz a Luisa Fernanda, ela se revolta contra ele e a filha e despreza os dois. Luiz se surpreende ao saber que Marisa é estéril. Amélia e Pedro levam Luisa para que o avô a conheça, mas Fernando volta a expulsá-los de sua casa. Luisa Fernanda cresce, com a consciência de que sua mãe não a ama, embora Pedro diga que isso não é verdade.



Terça-feira



Carlos tem um sonho frequente onde ouve Amélia gritar e diz a Rosário que não sabe de onde vem. Ele começa a trabalhar como residente no hospital São Tomás. Fernanda toca violino e tem que lidar com as provocações de Carolina, que a despreza por ser filha do jardineiro. Mariana está casada com Hernani, mas seu amor secreto sempre foi por Luiz. Ela despreza Camila, sua enteada. Fernanda e Camila se conhecem e ficam amigas. Amélia leva uma vida amargurada sem superar o desprezo do pai. Carlos diz a Marisa que Luiz se afastou dela por que se casou por interesse. César leva Pedro até a casa de Marisa para um novo trabalho. Ao chegar lá, ele reconhece o lugar. Pedro conhece Marisa, mas acredita que outra família vive na casa. Amélia continua desprezando a filha e Fernanda se esforça para demonstrar seu carinho. Branca tenta abrandar o coração de Fernando para que perdoe a filha e conheça finalmente sua neta, mas ele continua irredutível. Camila diz a Fernanda que convencerá seu pai para que lhe pague a viagem de formatura. Mariana encontra Luiz e conta que Amélia está feliz, casada e que abortou o filho que esperava. Luiz atropela Fernanda. Ela sai ilesa, mas é levada para o hospital. Lá ela conhece Carlos e surge uma atração entre eles. Camila e Fernanda, com a ajuda de Felipe, mentem para conseguir uma indenização do motorista. Carlos percebe o golpe.



Quarta-feira



Felipe diz a Carlos que foi Luiz quem atropelou Fernanda, e que essa pode ser sua oportunidade de começar a advogar. Carlos concorda, mas deixa claro que não vai ferir sua ética profissional. Fernanda não quer continuar com a mentira e fica aliviada quando lê o atestado médico, no qual Carlos relata o que realmente aconteceu de uma forma que pode lhe servir para abrir um processo. Isabel garante para Carolina que vai se casar com Carlos. Branca insiste que Fernando precisa saber a verdade sobre o passado de Amélia e pressiona Mariana para que conte tudo para seu pai, ou então ela dirá. Hernani quer que Fernando venda a fazenda. Ele não concorda mas está disposto a dar uma chance para o advogado que Mariana quer lhe apresentar. Andréia conhece Marisa e diz a Luiz que sua mulher não é concorrência para ela. Porém, mesmo se sentindo segura ela pretende engravidar para acorrentá-lo. Marisa se sente insegura em relação a Luiz. Entre Fernanda e Carlos há uma forte atração e um não consegue parar de pensar no outro. Amélia diz para Fernanda esquecer a viagem de formatura, pois é uma morta de fome. Luiz telefona para a casa de Fernanda e, ao atender, ela diz que foi um engano. Luiz quer destruir Fernanda por ser uma golpista, mas sabe que não é ninguém sem Marisa. Mariana leva Fernando até Luiz. Fernanda vai até a casa de Carlos.



Quinta-feira



Fernanda pede que Carlos fale com seu padrasto para esquecer a denúncia, pois não quer que seu pai fique sabendo do problema. Carlos concorda e lhe dá uma carona até o colégio. Isabela fica sabendo e, irritada, comenta com Marisa. Alice telefona para Amélia e conta do acidente envolvendo Fernanda e Luiz. Amélia vai até a escola buscar a filha mas não a encontra. Ela avisa Pedro, que vai atrás da filha e a encontra na companhia de Camila. Amélia está muito agressiva com Fernanda e Carlos reconhece a voz que o atormenta desde criança. Amélia pergunta a Fernanda sobre Luiz. Fernanda não entende as perguntas da mãe, que não quer saber nada sobre o acidente, mas do encontro dos dois. Fernando e Mariana visitam Luiz. Mariana diz a Luiz que graças a ela Amélia abortou e confessa que continua apaixonada por ele, mesmo depois que a deixou para ficar com sua irmã. Mariana surpreende Luiz com um beijo e Carlos flagra os dois. Amélia obriga Fernanda a mentir para o pai e a proíbe de contar a ele sobre o encontro com Luiz e o acidente. Fernanda não consegue disfarçar e Pedro percebe que algo está acontecendo. Carlos critica Luiz por enganar sua mãe e ameaça contar tudo a ela. Luiz se preocupa pois se Marisa ficar sabendo ele ficará na ruína. Felipe confessa a Branca, sua madrinha, que está apaixonado por Fernanda Perez. Ela se surpreende ao ouvir o sobrenome e suspeita que seja a filha de Amélia. Carlos comenta com Rosário que encontrou Luiz beijando outra mulher e pretende contar para sua mãe.



Sexta-feira



Rosário pede a Carlos que não conte a verdade para sua mãe, pois descobrir que Luiz é infiel a destruiria. Mesmo contrariado, Carlos decide não dizer nada. Hernani chega para pegar Mariana e a encontra muito nervosa. Isabela está arrumando o vestido de formatura de sua irmã Carolina. Marisa chega e Isabela precisa acompanhá-la para trabalhar com ela. Andréia descobre que a amante de Luiz vai ficar perto de sua esposa. Felipe pede a Camila que avise Fernanda sobre o julgamento. Amélia se oferece para acompanhá-la, pois com certeza terá que falar com Luiz e mais uma vez pede que não comente nada com Pedro. Pedro suspeita que Amélia o engana com outro homem. Fernando conta para Branca que conheceu Carlos quando foi visitar o Dr. Monteiro. Felipe diz a Carlos que já está marcada a audiência de Fernanda com Luiz. Carlos pede ao amigo que a suspenda. Luiz pensa em Amélia com rancor e ela faz o mesmo. Isabela organiza um jantar romântico para Carlos, faz uma cena de ciúme por causa de Fernanda e ele, aborrecido, vai embora. Marisa também prepara um jantar romântico para Luiz, mas nem imagina que ele lhe é infiel. Pedro dá uma bronca em Fernanda por estar mentindo. Amélia confessa para sua amiga Lupita que Luiz é o amor da sua vida, que Fernanda é filha dele e que tem esperança de retomar sua história com ele. Pedro discute com Amélia e Fernanda os ouve. Hernani está interessado em vender a fazenda, mas Fernando diz a Branca que não concorda. Branca tenta convencer o irmão a esquecer as mágoas do passado e viver em paz com sua filha. Ele admite que sente muita falta dela. Amélia está de saída para o tribunal e vai decidida a dizer a verdade para Luiz.