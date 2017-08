Confira a semana de O que a vida me roubou (28 a 2/9)

Segunda-feira



José Luiz lamenta não poder ter estado presente no enterro do irmão devido a doença de sua filha. Amélia pede a ele que trate de ser feliz. Erick diz a Virgínia que a beijou para afastar Esmeralda. José Luiz consola Esmeralda pela morte de Renato e diz que sempre poderá contar com seu apoio. Adolfo pede a Pedro que o mate, porque não quer continuar assassinando inocentes e também não quer ser preso. Pedro responde que Demétrio o matará



Terça-feira



Adolfo aponta o revolver para Pedro e este lembra a ele que sua irmã e Josefina pagarão as consequências. José Luiz diz ao padre Anselmo que desistiu de separar Montserrat e Alessandro. Depois, procura Montserrat para dizer que já não a ama e está apaixonado por Angélica. Montserrat se sente aliviada e feliz por José Luiz refazer sua vida. Nádia pergunta a Montserrat se Pedro a procurou e, diante da resposta negativa, diz que chegará o momento em que ele exigirá que cumpra a promessa.



Quarta-feira



Erick fica arrasado ao receber a notícia da morte de sua mãe e Firmino o culpa pelo que aconteceu. Esmeralda diz a Firmino que Erick está fragilizado e precisando de seu apoio. Os dois se abraçam. Graziela pede a Josefina que não se case com Adolfo, pois agora tem certeza que ela é a felicidade de seu filho. Pedro telefona para Montserrat lembra que ela lhe deve a vida de seu marido e pede que lhe pague a promessa. Pedro exige que Montserrat conte a Nádia que seu irmão passou de caloteiro a assassino e revele que ele é o Escorpião.



Quinta-feira



Montserrat fica estarrecida com a revelação e ainda houve de Pedro que Adolfo é seu braço direito e o responsável pelos negócios do narcotráfico. Montserrat conta a Nádia o que acaba de descobrir, mas ela se nega a acreditar que seu irmão é o Escorpião. Montserrat conta tudo para Alessandro e Vítor confirma a verdadeira identidade de Adolfo. Padre Anselmo se nega a realizar o casamento de Adolfo e Josefina. Macário acusa Erick de roubar o dinheiro que estava guardando para suas férias e o expulsa. Nádia pergunta a Adolfo se ele é o Escorpião e ele confirma. Chocada com a revelação, Nádia diz que não permitirá que ele se case sem dizer a verdade a Josefina. Demétrio fica surpreso quando Montserrat e Alessandro contam que Adolfo é o Escorpião. Adolfo confessa para Josefina sua verdadeira identidade.



Sexta-feira



Adolfo pede a Josefina que se case com ele para que possam fugir juntos, mas ela se nega e pede que se entregue para a polícia. Ele se nega e o casamento é cancelado. Josefina diz a Montserrat que Pedro telefonou para contar que preparou uma armadilha para Adolfo e Demétrio. Pedro e Adolfo supostamente vão fugir juntos, mas Adolfo é traído.