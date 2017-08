Confira a semana de No limite da paixão (28 a 2/9)

Segunda-feira



O Dr. Edgard diz ao padre Jesus que o transplante a que Rubéns foi submetido foi um sucesso, mas que Baldomero, o doador, sofreu uma parada respiratória e está muito grave. Rogério vai até a casa de Ana Cristina, mas Maciel vai ao seu encontro e o ameaça com uma navalha. Rogério tenta fugir, mas é atingido. Otávio chega nesse momento e atira contra Maciel, que consegue escapar ileso. Na casa de Ana Cristina, Rogério tira a camisa para que ela cuide de seu ferimento. Ana Cristina se surpreende ao ver que ele tem uma mancha igual a dela. Ao ver que Rogério tem uma pinta idêntica à dela, Ana Cristina conclui que ele é seu pai e pede a Otávio que o leve para o hospital. Tobias programa uma luta onde Gabriel quase morre de tanto apanhar, mas Juliana chega e o salva da barbárie. Dona Josefa observa Frida fazendo movimentos provocativos diante de uma estátua de Napoleão. Nessa estátua existe uma micro câmera através da qual Maciel espia suas vítimas. Caetana flagra Frida tratando Fernandinho bruscamente e a aconselha a se controlar se não quiser que todos desconfiem de seu comportamento. Frida diz que não suporta o menino, mas ele é uma arma contra Ana Cristina e jura que assim que puder vai se livrar dele. Otávio parabeniza Vicente por sua formatura e diz que com sua experiência e o curso que acaba de fazer logo estará à frente da fábrica. Maciel ouve a conversa e jura que não permitirá que Vicente seja bem sucedido na empresa. Rubéns descobre, com grande pesar, que Baldomero foi o doador de sua medula e, chorando, pede perdão a ele. Baldomero morre. Maciel diz a Frida que, por suas loucuras, dona Josefa percebeu que havia uma câmera na estátua de Napoleão. Dona Josefa comunica ao sobrinho que pretende voltar a assumir seu posto na fábrica e que deseja que Maciel seja seu assistente. Diante do túmulo de Leonela, Rogério diz que chegou a hora de contar toda a verdade para Ana Cristina.



Terça-feira



Ana Cristina pergunta a Rogério se finalmente ele vai lhe dizer que é seu pai e, chorando, pede a ele que não volte a procurá-la e faça de conta que morreu no acidente junto com sua mãe. Maciel tenta agredir Maria Madalena, mas ela se defende atirando nele o ferro quente. Ela ameaça denunciá-lo às autoridades caso volte a agredi-la. Maciel não se intimida e promete se vingar de seus filhos caso ela faça algo contra ele. Rogério procura apoio moral em Maria Madalena, conta como perdeu sua mulher e sua filha, diz que foi Lucília quem envenenou Leonela contra ele e que Ana Cristina não quer ouvi-lo. Maria Madalena aconselha Rogério a continuar insistindo com Ana Cristina até que ela decida ouvir o que ele tem a dizer. Ana Cristina dá uma bofetada em Otávio por ele não ter lhe contado que Rogério é seu pai. Otávio tenta se justificar dizendo que não tinha o direito de contar um segredo que não era seu. Juliana conversa com Ana Cristina e pede a ela que perdoe o pai, pois ele não foi o responsável pelo que aconteceu e todos foram vítimas de um plano de Lucília. Maciel fica furioso quando Rosália lhe entrega sua parte no bar e comunica que vai fechá-lo para se dedicar a outra coisa. Maciel ameaça Maria Madalena e diz que se um dia pensar em abandoná-lo matará a ela, seus filhos e depois se suicidará. Ana Cristina chega ao aeroporto minutos antes de Rogério embarcar num voo rumo a Miami e pede perdão a ele. Ana Cristina pede ao pai que não viaje. Desesperado, Gabriel descobre que a empresa onde investiu seu dinheiro não existe. Frida repreende Fernandinho por ter se enganado na lição. O menino reclama com o pai, diz que tem muita dificuldade em fazer a lição e que sua mãe fica muito nervosa com ele. Caetana diz a Frida que se o que a aborrece é o desprezo de Otávio ela deve arranjar um amante e deixar de se intoxicar com tantos comprimidos.



Quarta-feira



Célia previne Vicente contra Maciel e pede a ele que tome cuidado, pois é muito traiçoeiro. O padre Jesus está conversando com algumas crianças. João Manuel rasga a camisa de um deles e coloca a culpa em Fernandinho. Dona Josefa diz ao Maciel que o incluiu em seu testamento com algo muito valioso. Lourenço bate com o carro em José Alfredo. Maria Madalena o insulta e agride. Otávio e Ana Cristina chegam à cabana e Fernandinho pergunta o que ele está fazendo ali. Fernandinho diz a Ana Cristina que ela é muito bonita. Lourenço pede desculpas a José Alfredo e Maria Madalena pelo acidente e diz que o seguro cobrirá todas as despesas médicas. Frida tenta ganhar tempo, diz que está mal dos nervos e se sente pior quando pressionada. Por isso pede a Rosália que lhe dê um prazo maior para contar a verdade a Ana Cristina sobre seu filho. Fernandinho e Otávio convidam João Manuel para passar o dia na mansão dos Vila Real. Frida pergunta ao menino se ele é filho de Ana Cristina. João Manuel responde que sim, mas diz que ela é mais bonita que a sua mãe. Maciel dá uma caminhonete de presente para José Alfredo. Ana Cristina vai até a mansão para buscar o filho. Frida diz a ela que João Manuel será sempre bem-vindo à sua casa, desde que ela não apareça para buscá-lo. Otávio pergunta se Frida lhe daria o divórcio e a guarda do menino caso ele lhe desse toda sua fortuna. Taxativa, ela responde que nunca lhe dará o divórcio e ele terá que viver com ela pelo resto da vida se quiser estar perto de seu filho. Ana Cristina diz ao João Manuel que o ama muito e que sempre lutará por ele. Frida sobe na roda gigante com Fernandinho e, ao chegar lá em cima, pensa que a melhor maneira de atingir Ana Cristina será matando seu filho. Fernandinho inclina o corpo e olha para baixo enquanto Frida coloca as mãos em suas costas com a intenção de empurrá-lo.



Quinta-feira



Assustados, Marcelino, Lucia e Trindade assistem a cena. Trindade avisa Otávio que corre para o parque de diversões e pede ao encarregado que pare o brinquedo. Ana Cristina e João Manuel chegam ao parque e Marcelino conta sobre incidente envolvendo Frida e Fernandinho. João Manuel pergunta a Ana Cristina se Frida está louca. Tito comunica a Célia e Macarena que por ordem judicial elas terão que fechar o ponto, mas Célia se recusa a sair. Otávio e Ana Cristina se beijam. Frida flagra os dois e acusa Ana Cristina de querer roubar o que lhe pertence. Otávio diz a Frida que não a ama e que nunca vai amá-la. Ele diz que o sacrifício que fez de se casar com ela foi apenas por causa do filho. Frida diz que nunca vai deixá-lo livre e, antes que isso aconteça, matará Fernandinho e se matará. Ana Cristina diz a Frida que ela e Otávio não são amantes, pois estão casados pela igreja. Frida diz a João Manuel que ele sempre deve fazer o que tem vontade e que deve ser mau, pois ser bom é muito chato. Frida diz a Rosália que Ana Cristina quer lhe roubar Otávio, que suplicou que deixasse seu marido em paz, mas ela disse que não. Otávio diz a Ana Cristina que o amor que os une vencerá qualquer obstáculo. Rosália aconselha Frida a contar a verdade a Otávio e Ana Cristina. Ela ainda diz que uma coisa é querer salvar seu casamento, outra bem diferente é permitir que as crianças cresçam em lares trocados. Juliana diz a Maria Madalena que é evidente que não é feliz em seu casamento. Ela abre o jogo com Juliana e conta que sua vida ao lado de Maciel é um verdadeiro inferno, mas pede a ela que não comente nada com o Gabriel. Maciel diz a Gabriel que Rogério e Lourenço assediam Maria Madalena e pede o apoio dele para protegê-la.



Sexta-feira



Juliana critica Gabriel por sempre se colocar a favor de Maciel. Rebeca vê quando Gabriel tira do bolso um cheque assinado por Maciel e diz a ele que agora entende por que está sempre defendendo o “padrastro”. Maciel pressiona Maria Madalena e diz que se ela continuar se negando a manter relações com ele, terá que lhe devolver todo o dinheiro que emprestou a seus filhos. Juliana e Santinha se encontram na casa de Maria Madalena. Juliana se encanta com a criança e pergunta quem é o pai dela. Santinha responde que a menina é filha de José Alfredo. Otávio e Ana Cristina se encontram do lado de fora da escola e conversam. Frida flagra Otávio conversando com Ana Cristina na porta da escola e, sem pensar nas consequências, atropela a rival. Otávio se desespera ao ver Ana Cristina caída e diz a Frida que ela será responsabilizada pelo que acontecer. Frida, fingindo consternação, diz que foi um acidente. Célia pergunta a Maria Madalena se Maciel se transformou em um homem bom já que José Alfredo lhe entregou um cheque assinado por ele. O Tenente Almeida chega ao hospital para apurar como aconteceu o acidente de Ana Cristina, motivo pelo qual Frida foi internada em uma clínica psiquiátrica. João Manuel diz a Fernandinho que ouviu sua mãe dizer a Marcelino que Frida está louca. Maciel diz a João Manuel que ele é muito inteligente e tem sangue de imperador. Fernandinho ouve a conversa, pergunta a Maciel porque está dizendo essas coisas e questiona se ele é o pai de João Manuel. Maciel responde que sim. Marcelino ouve tudo e, intrigado, pergunta ao Maciel porque está dizendo que João Manuel é seu filho. Maciel responde que estava apenas brincando. Otávio pede a Ana Cristina que tome conta de seu filho enquanto Frida estiver no hospital.