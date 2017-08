Confira a semana de Belaventura (28 a 2/9)

Segunda-feira



O embate entre Enrico e Jacques continua. Enrico com a espada na nuca de Jacques. Pietra ao lado, apreensiva e Biniek continua acorrentado. Jacques puxa Pietra para se garantir. Enrico ordena que Jacques solte Pietra. Carmona irritada, bate com o facão em sacos de feno e acaba se cortando. Nodier chega e a ajuda. Leocádia pede que Severo interfira na execução de Jacques. Severo abre o baú e retira a caixa de Lucy. Leocádia se surpreende. Marion está nervosa, diante da visita de Fernão ao castelo. Fernão diz que está correndo sérios riscos e que o conde voltou para se vingar. Fernão sugere que Marion entregue Severo ao rei pela liberdade de Jacques. Biniek pega Pietra como refém para sair do castelo. Enrico e Jacques ficam lado a lado, diante de um nervoso Biniek. Pietra se desvencilha de Biniek e corre para Enrico. Otoniel manda Biniek e Jacques para a masmorra. Otoniel conversa com Pietra e diz que desde a sua chegada ao reino de Belaventura que tudo se tornou um caos. Carmona visita Pietra no quarto e elas discutem. Carmona diz a Pietra que ela nunca sentará no trono. Brione escreve uma carta para Gonzalo. Carmona vai se deitar e quando empurra o lençol seu colchão está ensopado de sangue, ela se descontrola. Nodier ouve os gritos de Carmona e chega para ver o que está acontecendo e se espanta. Camorna diz que foi Pietra que colocou aquele sangue em sua cama. Pietra está acomodada no quarto de Enrico. Eles se beijam. Bartolion mexe em uns livros e encontra um exemplar antigo com o brasão da Ordem Pura e vê uma lista com o nome de Lucy. Pietra veste uma roupa de Vitoriana dada por Elia. Carmona invade o quarto para tirar satisfação com Pietra e a vê com a roupa de sua mãe. Carmona parte para cima de Pietra e rasga o vestido. Enrico está diante de Otoniel, ambos trajando vestes festivais. Enrico pergunta a Otoniel se ele vai mesmo seguir com o plano de executar Jacques. Lizabeta conversa com Jacques em um local afastado e revela que seu pai não vai executá-lo. Sem ser visto, Severo está escondido e aponta uma flecha na direção de Lizabeta. Jacques pede que Lizabeta vá embora.



Terça-feira



Jacques encara Severo. Lizabeta tem um ferimento no braço e geme com muita dor. Severo se rende. Os guardas correm para o castelo para pedir ajuda. Otoniel fala para Enrico que a força de um rei está na capacidade de perdoar e, caso encontrem Severo, seu filho terá de perdoá-lo. Enrico fica surpreso. Pietra está chocada diante de Carmona que fica irritada ao vê-la usando as roupas de sua mãe. Pietra diz que não foi intenção afrontá-la. Elia diz que a culpa foi dela em trazer os vestidos da rainha. Carmona ainda diz à Pietra que ela não se assustou com o sangue colocado em sua cama. Pietra não entende nada. Nodier conta a Cedric que tinha sangue na cama de Carmona e diz que quem fez isto foi a mesma pessoa que fincou a flecha no trono e mandou o recado de Severo. Fernão conta a Arturo sobre a passagem secreta que tem no castelo. Arturo pergunta onde fica mas Fernão diz que não sabe e que seu pai revelará no momento certo. Bartolion revela a Enrico que descobriu novas informações sobre Lucy. Ele diz que, segundo documentos que encontrou em um baú, ela foi a única que tinha algum tipo de proteção e que não podia ser tratada como qualquer uma. Pietra pede para Elia ajudá-la a sair do castelo porque não quer mais ficar perto das pessoas que lhe querem mal. Elia diz que Carmona não oferece risco. Carmona vai até a masmorra conversar com Biniek. Ela obriga Biniek a contar tudo sobre a vida de Pietra. Ele diz que em troca quer ser poupado. Enrico vai até o quarto em que Pietra está e ela conta o que aconteceu. Ele se declara para Pietra e diz que terá uma obrigação nada fácil para cumprir. Pietra acredita em Enrico e diz que tudo ficará bem. Carmona conversa com Otoniel sobre Pietra. O rei não considera as suas palavras. Nesta hora Mistral interrompe e diz que tem uma coisa urgente para falar. Jacques entra correndo no castelo com Lizabeta nos braços e Severo é levado para a masmorra. Enrico se assusta e pergunta o que Jacques fez com ela. Ele diz que não tem tempo para explicação e que já mandou chamar um físico. Pietra fica assustada com o estado de saúde de Lizabeta. Nodier invade o lugar e pede para prenderem Jacques. Jacques diz que não sairá de lá enquanto a princesa estiver melhor. Mistral dá a notícia para Otoniel. Neste momento, Jacques entra na sala trazido por Mistral. Otoniel parte para cima dele. Jacques diz que não foi culpa dele, mas sim de seu pai. Falstaff diz que irá aumentar o aluguel de Joniel. Joniel se irrita e diz que um dia vai conseguir pegá-lo. Brione fica feliz e ao mesmo tempo assustada com a presença de Gonzalo. Brione diz que Jacques é inocente e não merece ser executado. Gonzalo tenta acalmá-la. Brione revela que seu pai não é contra o amor deles. Gonzalo fica intrigado e pergunta se ela o encontrou. Jacques é levado por Nordier e outros guardas para a sala de tortura. O físico diz a Enrico e Carmona que já fez todos os procedimentos para salvar Lizabeta. Carmona duvida de sua capacidade. Pietra diz que talvez ela tenha sido envenenada. Ela pega a flecha e sente o cheiro. Pietra se lembra do passado e diz que o cheiro da flecha é de um veneno poderoso. Severo encara Otoniel que está com a espada em mãos. Otoniel com muita raiva diz que vai matar Severo. Severo diz que só ele pode salvar Lizabeta e se morrer ele não poderá fazer isto. Otoniel se espanta diante de um olhar triunfante de Severo.



Quarta-feira



Otoniel, cheio de ódio, segura a espada Redentora, encara Severo e ordena que ele se ajoelhe. Cedric pede que Carmona se acalme e pare de chorar. Pietra está tensa diante de Bartolion. Enrico está próximo e Merlino ao lado de Lizabeta que segue desacordada. Na masmorra, Nodier chicoteia Jacques para que confesse a invasão ao castelo e o atentado contra a vida da princesa. Jacques nega. Brione pede que Gonzalo guarde o segredo sobre sua família que foi cumplice de Severo todo o tempo. Leocádia tenta esconder um baú, mas Mario entra, vê o baú e pergunta o que é a tal caixa misteriosa. Marion vê que a caixa tem o brasão da Ordem Pura. Lizabeta sofre com muitas dores. Severo diz a Otoniel que Lizabeta não terá tanto tempo de vida. Otoniel ordena que busquem todo tipo de pessoa que tenha algum conhecimento sobre venenos e ervas. Enrico pede que Nodier busque Jacques e o leve até Severo. Cedric diz a Otoniel que está tudo pronto para a execução de Jacques e que ele deveria aproveitar a chance para punir pai e filho na mesma ocasião. Se fizer isto, acabará de uma vez por todas com uma disputa que já dura anos. Mistral diz ao rei que ele não pode fazer isso. Severo vê Jacques chegar todo machucado. Jacques diz que sua maior vitória será salvar Lizabeta. Otoniel e Enrico vão até a masmorra e encaram Severo e Jacques. Otoniel pergunta quais são as condições para salvar Lizabeta. Severo responde que sejam retiradas todas as acusações contra sua família. Jacques propõe um nova disputa pelo trono, mas dessa vez os herdeiros quem duelarão pela coroa.



Quinta-feira



Otoniel aproxima sua espada no pescoço de Severo. Enrico e Jacques estão tensos. Otoniel quer salvar logo sua filha. Pietra diz a Carmona que só está no castelo a pedido de Enrico. Carmona diz que Pietra só traz problemas. Otoniel está furioso e diz a Enrico não confiar nas palavras de Severo. Severo diz que sempre defendeu a verdade e que foi acusado injustamente pela morte da rainha. Severo insiste na sua proposta para salvar Lizabeta: um combate entyre os sucessores representando as casas de Valedo e Redenção, pelo trono de Belaventura. Enrico aceita e diz para dar o antídoto imediatamente para Lizabeta. Severo diz que não está com ele e que precisam assinar um termo com todas as condições do duelo. Pietra vai até o refeitório e diz que vai preparar uma receita que aprendeu com sua mãe para Lizabeta comer. Carmona diz para Nodier que Biniek será muito útil para ela. Pietra diz para Solimara e Corinto que sua mãe sempre preparava uma canja de galinha com verduras sempre que estava adoentada. E por isto decidiu fazer o mesmo para Lizabeta. Severo discute com Jacques e diz para ele vencer a luta a todo custo em nome da dama que tanto admira. Enquanto Marion está desacordada na cama Leocádia se aproxima dela e fala que sempre teve o controle da situação e que sempre foi a rainha do castelo. Marion acorda e diz que a rainha é ela e pega uma adaga que estava escondida na cama e encosta no pescoço de Leocádia. Marion diz que Leocádia a tentou envenenar mas ela cuspiu assim que notou algo diferente. Leocádia propõe a Marion que as duas se unam. Enrico vai até a cozinha onde está Pietra e revela que fará um duelo com Jacques pelo trono de Belaventura. Nodier liberta Biniek a pedido de Carmona. Pietra leva o caldo para Lizabeta mas é impedida por Merlino que pede que ela se afaste. Biniek leva Nodier até a casa de Lucy. Nodier quer encontrar provas de que Lucy era uma bruxa. Se ela for bruxa, Pietra também será. Pietra diz para Elia que só quer o bem da princesa Carmona. Bartolion entra na sala do trono e diz que Severo talvez tenha obtido o veneno com a Ordem Pura. Enrico interrompe e diz que o físico Merlino prestava serviços para a Ordem Pura. Jacques diz para Severo esquecer o duelo e propõe uma disputa justa. Ele diz que ganhará de Enrico e, com isto, conseguiria apagar a derrota no passado que deu o trono a Otoniel. Jacques complementa dizendo que uma aliança deve ser formada entra as casas de Valedo e Redenção através de seu casamento com Lizabeta. Severo se surpreende com a proposta de Jacques. Lizabeta acorda e Merlino pede que se acalme. Ele pede para ver Enrico. Ele pega um frasco com líquido azul e dá o líquido para Lizabeta. Pietra entra e se assusta com o que vê. Enrico entra e tira a sua espada.



Sexta-feira



Enrico tem a espada em riste na direção de Merlino, que está assustado. Pietra ao lado de Enrico e Lizabeta desacordada. Otoniel diz a Mistral que teme perder tudo. Jacques ameaça Severo e diz que se Lizabeta morrer, o pai o terá como um inimigo pelo resto da vida. Arturo diz à Brione que eles precisam apoiar o pai e derrubar o rei Otoniel. Carmona reclama com Cedric que Enrico prefere que Pietra esteja ao lado de Lizabeta do que ela. Otoniel está muito abalado diante de Lizabeta e Enrico o consola. Cedric encontra com Merlino que diz que Enrico o dispensou. Cedric diz que ele precisa ficar no castelo ou vai perder o controle da situação. Gonzalo está por perto e é descoberto por Cedric. Gonzalo corre e se esconde. Corinto aparece ali, carregando um saco de mantimento e resmungando. Gonzalo pergunta a Corinto se sabe o que aconteceu com Jacques. Corinto diz que Jacques ainda não foi punido. Gonzalo pede ajuda para que saia do castelo sem ser visto. Otoniel não concorda que Jacques se case com Lizabeta. Mistral diz a Severo que ele está liberado para sair do castelo e buscar o antídoto para salvar a princesa. Severo diz que não quer guardas no seu encalço. Corinto leva Gonzalo para uma passagem secreta para sair do castelo, mas Cedric aparece e manda prendê-lo. Na floresta, Joniel está escondido atrás de uma árvore e observa Falstaff entregar uma pasta para um homem encapuzado. Joniel aparece diante de Falstaff e o homem. Mais dois homens saem detrás das árvores com foices e facões nas mãos. Joniel se vê cercado. Falstaff diz a Joniel que ele mexeu com quem não devia. Pietra se assusta com a porta se abrindo, é Jacques que já entra ali com Mistral. Jacques faz um carinho em Lizabeta e diz que promete salvá-la. Otoniel dá a espada Redentora a Enrico e diz que ele vai lutar com ela. Gonzalo luta com os guardas. Gonzalo diz que não quer machucar ninguém, e quer apenas sair do castelo, mas Cedric parte pra cima dele, é quando surge Severo e diz que ele está sob sua proteção. Enrico está com Otoniel e pede pra chamar Pietra. Otoniel pede que ouça o que o príncipe tem a dizer. Pietra se surpreende e olha para Enrico, que segura as suas mãos. Enrico pergunta se ela aceita se casar com ele.