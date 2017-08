Confira a semana de Malhação (28 a 2/9)

Segunda-feira



Keyla diz a Tato que Deco quer registrar Tonico em seu nome. Benê pede Guto em namoro, e o menino afirma que é apenas seu professor de piano. Guto não gosta quando Samantha, MB e Felipe zombam de Benê. Anderson não aceita se encontrar com Tina. Das Dores incentiva Ellen a namorar Fio. Keyla e Roney lamentam a partida de Josefina, Benê e Julinho para casa. Bóris aprova o plano de Lica de fazer uma balada cultural unindo os colégios Grupo e Cora Coralina. Ellen e Fio ficam juntos. Josefina se preocupa com Benê por causa de Guto. Deco chega para conversar com Tato.



Terça-feira



Tato pressiona Deco e afirma que Tonico não merece ter um pai ausente. Edgar pede desculpas a Lica e diz que sente orgulho de ser seu pai. K1 e K2 provocam Fio e Ellen. Clara insiste para que Guto desmarque a aula de Benê para ficar com ela. Edgar confessa a Malu que quer se reaproximar de Lica para retomar a diretoria da escola. Tina tenta conversar com Anderson, que afasta a menina. Samantha desconfia quando Guto a convida para ir ao cinema com ele e Clara. Guto inventa para Benê que está doente, mas a menina o vê com Clara. Guto decide não dar mais aulas de piano para Benê.



Quarta-feira



Benê sofre com a rejeição de Guto e Josefina tenta confortar a filha. Fio se diverte com Ellen. Tina conversa com Mitsuko sobre a paixão proibida de sua avó e acaba compondo uma nova música. Ellen sugere que Tato venda salgados para Roney. Lica e Ellen planejam a balada cultural que unirá as escolas. Tato fecha um acordo de negócio com Roney. Ellen consegue o apoio de Dóris para o evento com Lica. Clara beija Guto, que fica constrangido. Keyla, Lica, Tina e Ellen conversam com Benê e decidem tirar satisfações com Guto.



Quinta-feira



Guto explica sua versão da discussão com Benê. Ellen tenta confortar Tina sobre Anderson, que se prepara para dirigir o clipe da banda de Samantha. Deco convida Keyla e Tonico para passear de jipe. Felipe fica chateado com a falta de atenção de Lica. Malu aconselha Edgar sobre a melhor forma de falar com Marta. Luís insinua que quer morar com Marta. Bóris comenta com Dóris sua dúvida sobre oferecer uma bolsa de estudos para Ellen. Dóris suporta Josefina, que desabafa sua preocupação com Benê. Keyla e Deco divergem sobre a educação de Tonico. Guto procura Benê.



Sexta-feira



Guto se desculpa com Benê e a menina insiste para voltar a ter aulas de piano. Deco e Keyla conseguem chegar a um acordo. Lica se incomoda com a pressão de Felipe e MB tenta aconselhar o amigo. Ellen convida Jota para projetar um robô com ela. Edgar vai à casa de Marta e a convence de sair para jantar com ele e Lica. K2 se incomoda com o fato de Tato vender salgados na lanchonete de Roney. Guto revela a Benê que, como ela, também se sente diferente dos outros meninos.