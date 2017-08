Você está lendo um tópico

Televisão

Correria na Globo: Jornalista apresenta dois jornais em menos de três horas

Definitivamente, está faltando apresentador na Globo. Desde a última quarta-feira (23), a jornalista Renata Lo Prete está ancorando dois telejornais em menos de três horas. Ela termina o Jornal das Dez, na GloboNews, e corre para colocar no ar o Jornal da Globo. A situação exaustiva, se não inédita na história da Globo, é raríssima na TV e está gerando críticas nos bastidores da maior rede do país.







Lo Prete foi efetivada como titular do Jornal das Dez no início deste mês, no lugar de Donny De Nuccio, que assumiu a vaga de Evaristo Costa no Jornal Hoje. Desde o final de 2015, a comentarista de política também é a primeira substituta de William Waack no Jornal da Globo.... -



