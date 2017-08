Confira a semana de Pega Pega (28 a 2/9)

Segunda-feira



Arlete conta a Júlio que participou de um crime para salvar sua vida e a de suas tias, e afirma ao filho que ambos erraram por amor. Agnaldo conta a Sandra Helena que colocou o dinheiro roubado no teto do elevador do hotel. Sabine diz a Malagueta que oferecerá dinheiro para Cristóvão desistir de Dom. Cristóvão se recusa a aceitar o dinheiro de Sabine. Júlio começa a trabalhar no quiosque do Rômulo. Pedrinho dá pra a Rúbia a joia que tinha comprado para Sabine. Eric se surpreende ao saber que Dom é filho de Cristóvão. Bebeth discute com Márcio por causa de seus ciúmes. Douglas confessa a Nelito que não gosta de Rômulo. Antônia revela a Luiza que descobriu o endereço de Isabel. Arlete percebe que o chapéu onde estavam os documentos do acidente de Mirella estão no bazar da igreja. Eric repreende Sabine por ameaçar Cristóvão de demissão.



Terça-feira



Eric aconselha Sabine a não se opor à convivência de Dom com os pais biológicos. Antônia diz a Luiza que elas terão que ir até a cidade de Conservatória, para falar com a babá de Bebeth. Elza vende o chapéu de Arlete para Madalena. Arlete se desespera ao constatar que Elza vendeu seu chapéu com as provas do acidente de Mirella. Dilson alerta Madalena que Agenor viu sua casa sendo invadida. Malagueta lembra de Maria Pia. Malagueta convence Sabine a permitir que a família de Cristóvão se aproxime de Dom, apostando que causará constrangimento. Dom acompanha Tânia a um pagode. Luiza aproveita que Eric foi para São Paulo e viaja com Antônia para Conservatória.



Quarta-feira



Agnaldo comenta com Wanderley que os seguranças de Eric estão atrás dele. Dom pede a Tânia que não conte para Sabine sobre o relacionamento deles. Evandro conta ao pessoal da vila que Mônica não mora mais com ele. Tânia revela a Sabine que está namorando Dom e propõe união à empresária para manipular o rapaz. Antônia e Luiza ficam sabendo que Isabel viajou para o Rio de Janeiro. Sandra Helena não cede ao pedido de Agnaldo para reatar o namoro. Arlete ajuda Pedrinho após o magnata sofrer um assalto. Dilson confidencia a Domênico que Agnaldo emprestou dinheiro para sua família. Sabine diz a Dom que quer oferecer um jantar para a família biológica dele. Gilda notifica Douglas que uma hóspede pode ter sido roubada. Agnaldo se apavora ao ouvir Douglas anunciar que chamará a polícia.



Quinta-feira



Agnaldo avisa a Wanderley que eles pegarão o dinheiro e fugirão do hotel. Orestes informa a Sandra Helena que a filha de Marieta contestou sua herança. Eric conta a Luiza que Mirella estava nervosa no dia do acidente por causa de um problema pessoal. Dante avisa a Marilu que colocou a tela no cofre. Agnaldo se esconde na caçamba de um fornecedor do hotel com o dinheiro. Domênico diz a Eric que Agnaldo fugiu. Orestes explica a Sandra Helena que, até o resultado do processo, ninguém poderá usufruir dos bens de Marieta. Cristóvão se nega a ir ao jantar de Sabine. Eric oferece um advogado para defender Wanderley, caso ele revele o que sabe sobre o roubo. Agnaldo avisa a Malagueta que fugiu do hotel com o dinheiro.



Sexta-feira



Pedrinho diz a Rúbia que gostou quando ela disse a Sabine que é sua namorada. Rúbia avisa ao amigo que eles terão que sustentar o falso namoro. Madalena consola Wanderley. Malagueta aconselha Agnaldo a usar os documentos falsos e fugir de carro. Domênico diz a Antônia que continua investigando o caso por conta própria. Cíntia avisa a Júlio que Agnaldo está foragido. Timóteo combina com Canivete uma forma de entrar na casa de Elza e Prazeres. Malagueta comunica a Agnaldo que Wanderley foi preso. Ao ver que está sendo seguido pela polícia, Agnaldo atira os dólares pela janela. Agnaldo se entrega ao ser interceptado pelo helicóptero de Eric.



Sábado



Douglas desconfia do envolvimento de Malagueta no roubo. Malagueta impede Mônica de fugir do hotel. Eric avisa a Luiza que ela precisa se preparar para dizer a Pedrinho que ele não receberá de volta o dinheiro que estava com Agnaldo. Siqueira aceita a volta de Domênico à delegacia. Lígia inventa que deseja ser a melhor amiga de Sabine. Timóteo avisa a Athaíde que a forma de achar o documento que está com Arlete é entrar na casa dela e simular um assalto. Bebeth diz a Luiza que sempre ouviu de Maria Pia que os pais dela brigavam constantemente por causa de dinheiro. Eric pede a Ingrid sigilo a respeito de um recado que recebeu. Siqueira começa a interrogar Agnaldo sobre o roubo no hotel.