Confira a semana de A força do querer (28 a 2/9)

Segunda-feira



Joyce acredita que Eugênio ainda está envolvido com Irene. Simone conta a Ivana que Joyce a convocou para a reunião familiar pedida pela prima. Na clínica de reabilitação, Silvana não se reconhece como viciada em jogo. A polícia interroga Bibi sobre o paradeiro de Rubinho. Biga compartilha com Nonato suas suspeitas de que Silvana tenha furtado o talão de cheques de Dantas. Bibi flagra Caio e Jeiza conversando, e a policial desconfia da relação entre os dois. Jeiza revela a Zeca que o noivo está livre de acusações. Cibele descobre que Ivana está tomando testosterona. Irene se recusa a devolver o carro de Eugênio para Amaro. Edinalva insinua a Marilda que Abel é apaixonado por ela. Ivana faz um anúncio para a família.



Terça-feira



Joyce se desespera com a revelação de Ivana e acredita que a filha está fora de si. Simone tenta confortar a prima. Ruy desabafa com Ritinha sobre a irmã. Eurico confronta Dantas sobre o talão de cheques perdido. Silvana paga por um celular contrabandeado na clínica com o cheque de Dantas. Abel comenta com Nazaré que deseja um neto como Ruyzinho. Eugênio teme perder a confiança de Ivana. Simone aconselha Joyce a conversar com Eva. Bibi desconfia de que Rubinho a esteja traindo. Eurico ironiza Ivana para Nonato. Garcia vê Irene na rua e a reconhece.



Quarta-feira



Irene desparece e Garcia afirma a Caio que reconheceu a mulher que assassinou seu amigo. Elvira exige de Eurico um cartão de crédito em seu nome. Eugênio e Zu pedem que Ruy localize Ivana. Rubinho manda flores para se desculpar com Bibi, e Aurora se preocupa. Caio e Bibi provocam um ao outro. Garcia teme represálias contra ele e Elvira por parte de Irene. Ritinha insiste para que Zeca se aproxime de Ruyzinho. Ivana apresenta Tê a Eugênio. Jeiza conversa com Alan sobre sua decisão de se casar com Zeca. Eurico descobre que uma retirada indevida da conta bancária da empresa foi feita em seu nome. Irene ameaça Caio com fotos de seu encontro com Bibi.



Quinta-feira



Caio não se intimida com as ameaças de Irene e afirma que resgatará o carro de Eugênio. Ivana explica a transgeneridade para Eugênio e pede sua ajuda. Cibele acompanha Ruy na procura por Tê. Garcia conta para Elvira que viu Solange/Irene. Eurico e Dantas identificam um novo saque na conta da empresa. Silvana descobre que o talão de cheques que furtou de Dantas foi bloqueado. Jeiza flagra Zeca vendo as fotos de seu encontro com Ritinha e Ruyzinho e termina o noivado. Irene divulga na internet as fotos de Bibi no apartamento de Caio. Jeiza decide viajar sozinha e Zeca fica aflito. Três semanas se passam. Silvana foge da clínica. Ivana surpreende Joyce com seu visual.



Sexta-feira



Joyce foge de Ivana e vai ao encontro de Eugênio. Zu e Ritinha lidam com a nova aparência de Ivana. Joyce liga para Eva. Eurico e Dita celebram a volta de Silvana, e Simone compreende que a mãe fugiu da clínica. Zeca exige que Ritinha assuma para Jeiza que foi ela quem lhe enviou as fotos. Ruy não aceita a mudança de Ivana. Bibi planeja com Alessia o presente de aniversário de Rubinho. Rubinho flerta com Carine. Zeca vai atrás de Ritinha, mas Marilda o despista. Cândida tenta convencer Jeiza a dar uma chance para Zeca. Eva orienta Joyce e Eugênio. Simone encontra o talão de cheques da empresa com Silvana. Jeiza ignora Zeca. Zu desconfia de Ritinha. Rubinho planeja o resgate de Sabiá. Bibi presenteia Rubinho.



Sábado



Rubinho se emociona com o presente de Bibi. Caio confidencia a Selma que a Polícia está pronta para invadir a comunidade dominada por Rubinho. Selma questiona Caio sobre Bibi. Simone confronta Dita sobre acobertar as atitudes de Silvana. Ritinha despista as desconfianças de Zu. Ruy e Zeca se lembram da profecia do índio. Cibele briga com Ruy por causa de Ivana. Ruy revela a Dantas que Cibele fez um exame de DNA em Ruyzinho sem o seu consentimento. Rubinho se insinua para Carine e presenteia Bibi. Garcia pede a Aurora que não apresente Rubinho a Elvira. Irene acredita que Garcia esteja instalado na casa de Aurora. Ritinha procura Jeiza. Alan aconselha Jeiza a conversar com Zeca. Jeiza descobre que Zeca e Ritinha se beijaram.