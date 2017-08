Confira a semana de Os dias eram assim (28 a 2/9)

Segunda-feira



Ernesto e Josias chamam a polícia, e Cátia manda fotografar todo o terreno de Maricá. Nanda encoraja Kiki a enfrentar Vitor para saber de Alice. Renato percorre clínicas psiquiátricas à procura de Alice. A polícia obriga os agentes de Amaral a iniciarem a escavação, e Cátia, Gustavo e Ernesto ficam apreensivos. Vitor é grosseiro com Kiki, e Hugo promete ajudá-la. Amaral conta para Cora que Vitor está mantendo Alice presa em seu sítio. Vera questiona Rimena sobre seus sentimentos por Gustavo. Renato se desespera por não encontrar Alice. Toni reclama com Maria de sua amizade com Monique. Cora implora que Vitor liberte Alice. Serginho entra no quarto secreto de Amaral. Renato segue Vitor. Hugo descobre o paradeiro de Alice e avisa Kiki. A escavadeira desenterra algo e todos ficam emocionados. Renato chega ao sítio de Amaral, junto com Vitor.



Terça-feira



Cora descobre que Kiki foi até o sítio atrás de Alice, e Amaral se recusa a levá-la até o local. Kiki vai com Hugo e dois policiais ao sítio de Amaral. Nanda passa mal e Caíque tenta ajudá-la. Vitor é preso. Maria apoia que Gustavo assuma seu filho com Rimena. Ernesto revela para Vera a sua história. Natália conta para Cátia que Serginho entrou no quarto secreto de Amaral. Toni gosta quando Maria desiste de sair com Monique para ficar com ele. Monique se aconselha com Leon. Caíque tenta tranquilizar Nanda. Amaral consegue tirar Vitor da prisão. Gustavo implora que Rimena não deixe o Brasil e a beija. Lucas ouve uma conversa de Kiki e Renato sobre ele. Cora se preocupa com o estado emocional de Vitor.



Quinta-feira



Kiki impede Vitor de falar com Alice. Amaral discute com Vitor. Rimena diz a Laura que não quer ficar no Brasil. Gustavo não consegue falar com Renato. Maria e Monique jantam juntas e Toni se incomoda. Vitor afirma a Cora que se vingará de Alice. Cátia pensa em entrar no quarto secreto de Amaral, e Natália e Josias se preocupam. Vitor dá uma coletiva à imprensa sobre as ossadas encontrada no terreno da Amianto. Ernesto se declara para Vera. Monique percebe Caíque menos hostil a ela e se anima. Vitor afirma que vai afastar os filhos de Alice. Amaral vê Serginho e Cátia em sua casa e esvazia o seu quarto secreto. Rimena avisa a Vera que Gustavo e Renato estão conversando.



Sexta-feira



Gustavo fala com Rimena, depois de sua conversa com Renato. Vitor não deixa Hugo se afastar de Kiki. Alice procura Vitor. Serginho garante a Cátia e Natália que descobrirá o esconderijo de Amaral, e Josias teme pela segurança da família. Ive ajuda o delegado a esconder o material que estava no quarto secreto. Rimena discute com Renato e confessa estar confusa com seus sentimentos por Gustavo. Nanda conta para Ben sobre sua doença e fica desolada ao ser expulsa do estúdio de tatuagem. Amaral mostra uma de suas fitas para Vitor, que fica furioso. Ernesto e Vera se amam. Caíque se irrita com Toni por ser preconceituoso com Nanda. Monique e Maria dançam juntas e Toni fica nervoso. Cora instrui Vitor a agir contra Alice.