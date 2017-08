Confira a semana de Jikulumessu (28 a 2/9)

Segunda-feira



Silva conta a sua experiência no caso da Cláudia e revela a Luanda que foi Bianca Kiala quem lhe pagou para dopar o jogador de basquete.





Bianca queria que Cláudia aumentasse as vendas da BSports e pensou que utilizando uma certa substância com determinada dose não ia ser detectado no exame antidoping. Cláudia afirma que tem a certeza que Bianca usou a mesma estratégia com Erikson.





Irritada, Bianca bate com o punho na mesa enquanto fala com Carlos, que está bastante apreensivo. Ele que comece a preparar tudo, porque ela vai levar Erikson para tribunal.





Bianca percebe que só pode ter sido a Cláudia que dopou o Erikson para se vingar dela. Só não entende como.





O torneio no Dieji começa. No meio do jogo, Jordão cai e machuca o ombro. Com dores horríveis, Joel decide tirar o irmão do campo e levá-lo para um lugar mais calmo, onde possa esperar por um médico.





Joel lembra-se do salão de Nayr.





Ivo vai a casa de Djamila tentar convencê-la a desistir da ideia de contar a verdade sobre as suas duas famílias ao Joel. Ivo diz-lhe que não tem coragem. Se o fizer, todo o mundo o vai odiar. E nesse caso, prefere abandonar Luanda.





Ivo diz a Djamila que está nas mãos dela: se ela contar a Joel, ninguém nunca mais vai vê-lo.





Joel pede a Lao Kim que investigue a vida Carlos Nambe. O advogado não pode entrar com um processo contra Erikson no tribunal. Erikson é inocente na história do doping e Joel não quer ver a sua carreira destruída.





Terça-feira



O caso do angolano que cometeu um crime no Brasil continua a repercutir. Rui pede a Flor que os ajude a resolver o caso e que faça o perfil deste bandido.





Flor fala com Pedro e recolhe todos os dados possíveis. Flor faz uma proposta a Paulo, que o deixa surpreso. A professora pede-lhe para pensar.





Ivo está num bar bebendo cerveja, desesperançado e triste por ter de abandonar as suas famílias.





Gerson convida Joel para entrar em casa dele e da mãe. O maior receio de Nayr acontece. Enquanto Gerson vai à cozinha, Joel fica na sala e vê as fotografias de Ivo.





Joel pergunta a Gerson quem é aquele senhor. Gerson confirma o que Joel suspeitava: é o seu pai, e os dois são irmãos. Neste momento, Joel tem um flashback do dia em que viu o sinal de nascença de Gerson, igual ao seu.





Djamila que tinha ido à editora de Joel para lhe contar a verdade sobre Ivo chega ao Dieji. Joel pede-lhe que vá com ele buscar um casaco do Nuno para Jordão.





Em casa, Joel conta-lhe o que viu em casa de Nayr. Djamila diz-lhe que esse era o assunto que ela queria falar com ele, e confessa que já sabia de tudo. Joel fica surpreso.





Joel telefona a Bruno e diz-lhe que já sabe de tudo e que não podem deixar Ivo sair de Luanda. Bruno consegue localizar Ivo e pede para se encontrar com ele. Acontece que além de Bruno, Joel também vai ao encontro de Ivo.





Quarta-feira



Paulo telefona a Flor à noite.





Vanessa olha para Carlos que tira um bolo da forma, mas está atenta ao telefonema da mãe. Vanessa comenta com Carlos que está desconfiada que a mãe está traindo José.





Surpreendido com a conversa, Carlos pergunta se ela está ficando maluca. E afirma que Flor nunca seria capaz de enganar o marido.





Nayr sai cedo de casa para ir falar com Djamila para que ela peça a Joel que não conte nada ao Gerson antes dela. Mas Djamila não está.





Nayr acha, então, que a única pessoa que vai entendê-la e ajudá-la é outra mãe, tal como ela, que faz tudo para proteger os seus filhos, Laura. Encaminha-se para casa de Joel. Chegando, pede a Susana que chame a dona da casa.





Vemos então Ruth descer as escadas que, ao ouvir Nayr, responde que é ela. Nayr olha-a com estranheza e diz que deve haver algum engano, porque ela quer falar com a Laura Kapala.





Ruth informa que Laura morreu há mais de 15 anos. Nayr fica em choque e meio atordoada perde as forças.





Lao Kim inicia a missão “Carlos Nambe”. Joel quer que a chinesa descubra qualquer coisa que comprometa Carlos e que faça chantagem a fim de impedir que ele leve Erikson para tribunal.





Carlos diz a Vanessa que vai para uma convenção de advogados fora de Luanda. A verdade é que combinou passar o fim de semana com Gerson.





Professor William alicia aluna para entrar em rede de prostituição.





Quinta-feira



As propinas na faculdade Santa Agnes aumentaram, bem como a renda da casa onde Kleyde vive.





Com dificuldades econômicas e apenas com dois dias para arranjar outro lugar onde viver, Kleyde começa a pedir ajuda aos amigos e colegas.





Vanessa, desconfiada que a mãe está tendo um caso com Paulo, decide segui-la.





Com Paulo ao volante, o carro para em frente a um prédio e onde está uma placa escrita com “Pensão Cupido”. Vanessa fica em choque.





Lao Kim descobre que Carlos vai passar o fim de semana fora de Luanda para ir a uma convenção de advogados. Para ela, será o momento perfeito para investigar a vida do advogado. É que lhe parece ser a desculpa ideal para um romance proibido.





Numa das suas buscas, Lao Kim escuta Gerson, que está na recepção do hotel, pedir que entreguem no quarto de Carlos Nambe algumas coisas.





Surpreendida com o que acabou de descobrir, ela telefona para Joel. Lao Kim revela a Joel que não existe convenção nenhuma e que Carlos foi passar o fim de semana com uma pessoa.





Joel quer saber se é uma amante. Lao Kim responde que é um amante. Carlos Nambe foi passar o fim de semana com o amante.





Lao Kim consegue provas em vídeo de Carlos beijando Gerson no elevador do hotel onde se hospedaram.





Ivo, a pedido de Joel, conta a verdade a Ruth. Decidem, no entanto, omitir a existência de Nina e Jordão.





Ruth fica incrédula e não consegue acreditar que Ivo tem outra mulher há mais de 25 anos.





Sexta-feira



Ivo pede a Bruno que o ajude a reconquistar Nayr.





Lao Kim consegue as provas necessárias para impedir Carlos de entrar com o processo contra Erikson. Ela obtém uma filmagem de Carlos e Gerson se beijando no elevador do hotel.





Joel envia o vídeo para Carlos que o abre ainda no hotel com Gerson. Chocado e em pânico apenas balbucia: “Não pode ser”.





Flor recebe uma mensagem de Paulo para voltarem a encontrar-se no quarto 103 da “Pensão Cupido”.





Vanessa vê a mensagem e revoltada decide seguir de novo a mãe, mas desta vez leva José atrás. Impaciente e intrigado, José pergunta à filha o que estão fazendo ali. Ela responde que o pai já vai descobrir.





Vanessa bate com veemência à porta do quarto 103. Paulo abre a prota e confuso encara Vanessa. Ao mesmo tempo, José entra e fica estupefato.





Flor está sentada com uns apontamentos no colo entrevistando um homem para o seu novo livro sobre perfis de pessoas que cometeram crimes passionais. Vanessa fica envergonhada e pede desculpa.





Gerson percebe que alguma coisa aconteceu, mas Carlos fica em silêncio e não revela nada ao amante. Pede-lhe que faças as malas, e avisa que o fim de semana deles vai acabar antes do previsto.





Já em Luanda, Carlos decide falar com Cláudia e pede-lhe que o ajude a obter mais informações para evitar o confronto no tribunal entre Bianca e Erikson. Ele quer saber se Cláudia tem mais provas contra a irmã. Cláudia diz que sim.





Carlos consegue o trunfo que precisava para convencer Bianca a desistir de processar Erikson.