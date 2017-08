RedeTV! registra grande audiência no domingo

No último domingo (27), a RedeTV! registrou novamente grande audiência em relação a seus patamares habituais. O programa " Encrenca ", no ar das 19h50 às 22h49, marcou 4.7 pontos de média, com picos de 6 pontos e share de 6.9% segundo dados da Kantar IBOPE, garantindo o quarto lugar para a emissora.



Na sequência, o ' João Kléber Show ' registrou 2.9 pontos de média, com picos de 3.5 e share de 6.0%, chegando ao terceiro lugar durante 8 minutos não consecutivos. Já a apresentação dos melhores momentos de ' O Céu é o Limite ', à 00h49, conquistou o terceiro lugar durante toda a exibição no ranking de canais abertos, com 1.2 pontos de média, picos de 1.9 e share de 4.9%. O programa ainda se destacou em sua edição inédita, no sábado (26), quando marcou 2 pontos de média, com picos de 2.7 e share de 3.9%, assegurando o quarto lugar na média para a RedeTV!.